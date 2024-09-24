Джошуа назвав свої головні помилки у бою проти Дюбуа

Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Даніеля Дюбуа. Він визначив свої головні помилки, через які суперник зміг його нокаутувати.

В ніч на 22 вересня відбувся бій за пояс абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вже у п'ятому раунді Дюбуа відправив Ей-Джея в нокаут після кількох нокдаунів, захистивши титул IBF.

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Яких помилок припустився Джошуа

Ей-Джей розповів, що у першому раунді одразу був оверхенд, який він пропустив. За його словами, він дуже високо тримав підборіддя, без ніякого захисту і в цей момент був удар. Саме з того моменту все пішло не так і це був явно не вечір британця.

У п'ятому раунді я спіймав Дюбуа дійсно хорошим ударом і коли я хотів його добити хуком пропустив оверхенд. Ми влаштували перестрілку і він влучив першим. Таке буває, це – бокс. Це була не моя ніч,

– зазначив Ентоні Джошуа.

Довідка. Поразка від Даніеля Дюбуа стала четвертою в кар'єрі Джошуа. Раніше він двічі поступався Олександру Усику, а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу.

Нагадаємо, що Ей-Джей не планує завершувати кар'єру після поразки від Даніеля Дюбуа.