В яких формах виступлять українські футбольні клуби в новому сезоні: фото

В Україні стартував новий футбольний сезон. Команди УПЛ обновили свій гардероб. Правда не всі вирішили представляти форму, в якій будуть виступати.

Справжнє шоу з презентації своєї форми зробив донецький Шахтар. Представили вони форму в Українському домі в Києві, заполонивши рекламою всію столицю. Деякі команди вирішили не робити особливого представлення. Серед таких – Зоря чи Олександрія. Або ж Львів.

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Динамо

Кияни пропускали перший тур, і форму представили тоді, коли УПЛ вже стартував. Динамо і далі буде одягатися в New Balance. Але форма цілковито відрізняється від тієї, що була в минулому сезоні. Команда зберегла традиційні кольори – білий та синій.



Нова домашня форма Динамо / Фото ФК Динамо



Гостьовий варіант форми Динамо / Фото ФК Динамо

Шахтар

В цьому сезоні донецький клуб починає виступати в формі Puma. Відтак команді розробили цілком новий дизайн, зберігши традиційні кольори. Домашня форма – помаранчева з тонкими вертикальними чорними лініями. Гостьова – чорна з помаранчевими лініями.



Нова домашня форма Шахтаря / Фото ФК Шахтар



Гостьовий варіант форми Шахтаря / Фото ФК Шахтар

Зоря

Луганський клуб не презентував дизайн форми на новий сезон. І гра проти Олександрії стала несподіванкою для вболівальників Зорі. На цю гру луганчани вийшли у червоній формі в чорну смужку від Nike. Який у команди гостьовий дизайн форми – поки невідомо.



Нова форма Зорі / Фото ФК Зоря

Колос

Та ж біла форма, той же Nike. Єдина відмінність від форми минулого сезону – чорні вставки на формі по боках та на плечах.



Варіант форми Колоса / Фото ФК Колос

Ворскла

Без змін і у Ворсклі – ті ж білий, сірий та зелений комплект, що і в минулому сезоні.



Білий варіант форми Ворскли / Фото ФК Ворскла



Сірий комплект форми Ворскли / Фото ФК Ворскла

Десна

Аналогічна і Десна. Чернігівський клуб залишився з Nike. У першому матчі, який був домашній, команда зіграла в синій формі, де на плечах були темно-сині вставки. Ще є білий комплект.



Десна зіграла перший матч у синій формі / Фото ФК Десна

Дніпро-1

Дніпряни продовжили виступати у формі від Nike, але в цьому сезоні змінили дизайн. Замість звичних темносиніх кольорів – синя з блакитними рукавами. Інших варіантів поки не представили.



Дніпро-1 представив новий комплект форми / Фото СК Дніпро-1

Львів

"Містяни" в цьому сезоні продовжили виступати у формі від Jako. Єдина зміна – новий логотип. Все решта залишилося, як і в минулому сезоні – форма синього, білого (з синім) чи бордового кольорів.



Львів продовжив виступи у формі зразка минулого сезону / Фото ФК Львів

Олександрія

Влітку спаринги команда проводила у білій формі, представляла новачків у жовтому комплекті, а перший матч зіграла у зелених футболках. Все – від Nike.



Олександрія перший матч зіграла в зеленій формі / ФК Олександрія

Рух

Львівська команда активно проводить медійну кампанію, але презентацію форми поки не зробила. Пообіцяли це зробити пізніше. Хоча команда змінила технічного партнера – замість Puma обрали Macron.



Рух змінив технічного партнера / Ілюстрація ФК Рух

Маріуполь

Змінила технічного партнера і азовська команда – перейшла на Puma. Кольори форми не змінили. Залишили синій (близький до фіолетового) як основний, а помаранчевий – як гостьовий. Перший має символізувати море, другий – сонце.



Варіанти форми Маріуполя / ФК Маріуполь

Також на форму нанесли зображення водонапірної вежі, яка є одним з символів Маріуполя.

Інгулець

Команда оновила форму залишившись з Joma. Основна – червона з жовтою смугою спереду. Гостьова – жовта.



Домашній варіант форми Інгульця / Фото ФК Інгулець



Жовтий комплект форми Інгульця / Фото ФК Інгулець

Минай

Закарпатська команда, яку залишили в УПЛ, виступатиме в формі від Kelme. Вона – темносиня з фіолетовими вставками. Яка в команди гостьова форма – поки невідомо. Матч першого туру Минаю проти Динамо перенесли на 11 серпня.



Нова форма клубу Минай / Фото ФК Минай

Чорноморець

На Kelme перейшов і Чорноморець. Для них виконали два варіанти форми – білу і чорну з синіми смугами спереду.



Чорноморець представив два варіанти форми на сезон / Фото ФК Чорноморець

Металіст 1925

Залишився з Puma і харківський клуб. На новий сезон металіст 1925 обрав жовту форму, а також синю.



Металіст 1925 має два варіанти форми на сезон / Фото ФК Металіст 1925

Верес

Натомість оновив дизайн ще один новачок УПЛ Верес. Рівненська команда теж вирішила обрати Kelme. Форма – червона або чорна.



Чорні та червоні варіанти форми Вереса / Фото НК Верес