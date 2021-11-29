Які шанси в України обіграти Шотландію та здобути путівку на ЧС-2022

Збірна України з футболу опинилася за два матчі до участі в чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Українцям треба перемогти у двох матчах плей-офф. Розказуємо, які шанси в нашої команди на позитивний результат.

Суперники України

Збірна України не змогла напряму потрапити на чемпіонат світу. Тож на Мундіаль наша команда буде пробиватися через раунд плей-офф. на відміну від попередніх разів, він складається з двох раундів.

До теми Італія або Португалія не зіграють у Катарі: результати жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022

Україні, щоб пробитися на ЧС-2022, треба спочатку обіграти у півфіналі Шотландію. Тоді вона вийде у фінальний раунд плей-офф, де зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія. Обидва матчі Україна проведе на виїзді. Матч з Шотландією запланований на 24 березня. Другий матч – 29 березня.

Шанс проти Шотландії

Зважаючи на рівень суперників, які могли попастися Україні, Шотландія – не найгірший варіант. Адже ми могли зіграти проти Італії чи Португалії, для прикладу.

Шотландія – доволі міцний суперник, який може завдати чимало клопоту нашій команді. Однак команда не відзначається особливою стабільністю:

провалилася на Євро, набравши лише одне очко – в матчі проти Англії. При цьому два з трьох матчів команда провела в Глазго, де програла Чехії та Хорватії. В першому ж матчі на Євро-2020 Шотландія пропустила гол майже з центру поля у грі проти Чехії;

у відборі на ЧС-2022 програла лише один раз – Данії, яка достроково вийшла на Мундіаль. Але стартувала невдало – з домашньої нічиї проти Австрії та мирової проти Ізраїлю на виїзді;

виграли останні шість матчів у відборі поспіль, у тому числі проти Австрії на виїзді.

Значною перевагою Шотландії буде те, що матч відбудеться в Глазго на рідному для них стадіоні. Тож не буде виснажливого виїзду.

Окрім того, більшість гравців збірної Шотландії виступають в англійському чемпіонаті. В них не буде зимової перерви, і гравці будуть "на ходу". Українські футболісти (за винятком легіонерів) будуть лише "входити в процес" після зимової перерви. Тож невідомо, в якому фізичному стані вони будуть.

Чи вийде Україна на ЧС-2022

Попри це, Україна має кращі шанси у грі проти Шотландії. Букмекерська контора Favbet шанс на перемогу України в цьому матчі в основний час оцінила коефіцієнтом 2,48. На прохід України – 1,79. Щодо Шотландії – 2,76 на перемогу в основний час та 2,03 на прохід.

Якщо Україна у матчі проти Шотландії має незначну перевагу, то от шанси на вихід на ЧС-2022 не такі великі. Адже після гри з Шотландією (якщо переможуть), на нашу команду очікуватиме ще один гостьовий поєдинок – проти Уельсу чи Австрії. Два поспіль гостьові матчі – доволі виснажливо.