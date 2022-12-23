Клуби УПЛ проведуть збори по сусідству з командами країни-окупанта

Декілька українських клубів визначились із місцем проведенням зимових тренувальних зборів. Зоря та Кривбас готуватимуться до другого кола УПЛ у сонячній Туреччині.

За інформацією ЗМІ, клубам Української Прем'єр-ліги дозволили проводити свої матчі за межами країни. Але такий дозвіл не стосується команд нижчих ліг.

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Непривітні сусіди

Тому керівництво Кривбаса та Зорі знайшли гроші, щоб відправити свої команди готуватись до другого кола за кордоном.

Агенція Enda Tour повідомила список клубів, які тренуватимуться пліч-о-пліч. На жаль, поруч із українськими клубами свої зимові збори проведуть дві команди країни-агресора – російські Лєнінградєц та Акрон (Тольятті).

Також поруч із Зорею та Кривбасом тренуватимуться ще ряд іноземних клубів – Актобе (Казахстан), Динамо (Тбілісі), Навбахор (Узбекистан), Вальмієра (Латвія), Пюнік (Єреван) та Олімпік (Узбекистан).