З допомогою московських попів: Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) оприлюднила оновлений список боксерів у легкій вазі. Перше лідерське місце з собою зберіг Василь Ломаченко, попри поразку від Девіна Хейні.

Василь Ломаченко досі не відпускає від себе перше місце у рейтингу WBC легкого дивізіону. І це після того, як український боксер із проросійськими релігійними поглядами прикро програв Девіну Хейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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Бій двох найкращих боксерів можуть санкціонувати

У спину Ломаченку вже "дихає" Шакур Стівенсон, який кинув виклик Василю. Їх бій незабаром може бути санкціонований після того, як абсолютний чемпіон світу у цій вазі Девін Хейні не зробив титул вакантним.

Цікаво, що глава Top Rank повідомив, Ломаченко відмовляється від бою проти другого номера рейтингу WBC. Василь аргументує своє рішення тим, що хоче більше часу на відпочинок. Натомість Шакур може зійтись на ринзі з третім чи четвертим номером у рейтингу легкої ваги від WBC.

Топ-3 найкращих замкнув Ісаак Круз.

Десятку рейтингу WBC замикає австралієць Джордж Камбосос, який свого часу міг вийти у ринг проти Ломаченка. ле тоді Всилю було явно не до боксу, він став на захист рідного Білгород-Дністровського, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Нещодавно Камбосос знову зговорив про бажання провести поєдинок проти українця.

Рейтинг WBC у легкій вазі