Україна чи Росія – яка футбольна збірна сильніша

Збірні України та Росії з футболу давно не грають один проти одного матчі. Але у 2021 році обидві команди можуть перетнутися на футбольному полі. Напередодні ймовірного матчу ми вирішили порівняти обидві збірні.

Кращі та дорожчі

Почати таке порівняння варто з місця в рейтингу ФІФА. Станом на 7 червня збірна України розмістилася на 24-у місці. Збірна Росії далеко позаду – 38-а. Хоча свого часу росіяни були навіть третіми в рейтингу (у квітні 1996 року). Найкраще досягнення України – 11 місце, куди ми піднялися після вдалого виступу на чемпіонаті світу 2006 року, де ми дійшли до чвертьфіналу.

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Переважаємо ми росіян і у вартості гравців. Transfermarkt оцінив збірну України в 197,2 мільйона євро. Натомість збірна Росії оцінена у 190,8 мільйона євро, і розмістилися одразу за нами.

Найдорожчий український футболіст – Руслан Маліновський з італійської Аталанти – 30 мільйонів євро. Серед росіян – Олександр Головін, якого оцінили у 28 мільйонів євро.

Два наступні українці в рейтингу – Олександр Зінченко та Віктор Циганков – коштують по 25 мільйонів євро. А четвертий серед українців Віталій Миколенко – 17 мільйонів євро. Натомість другий серед росіян Маріо Фернандес – 16 мільйонів євро.

Єдине, в чому переважають росіяни українців – у кількості участі у чемпіонатах Європи та світу. І в результатах на турнірах. Але тут варто відзначити, що збірну України в 1992 році не допустили до відбору на чемпіонат світу 1994 року, на відміну від Росії.

Росія виступить шостий раз на чемпіонаті Європи. Україна – лише третій. Найкращий показник росіян – вихід у півфінал Євро-2008. Українці жодного разу не вийшли з групи.

Чи можуть збірні України та Росії зіграти один проти одного

Після початку військової агресії Росії щодо України (анексія Криму, україно-російська війна на Донбасі), УЄФА розводить українські та російські клуби та збірні під час жеребкування. З того часу наші футбольні команди ніде не пересікалися.

У 2018 році, коли Росія була господарем чемпіонату світу, розглядався варіант, що Україна відмовиться від участі в турнірі, якщо отримає право там виступити. Але українці програли вирішальний матч Хорватії, і не потрапили на Мундіаль.

Щодо збірної Хорватії, то "картаті" у підсумку стали срібним призером турніру. У чвертьфіналі хорвати вибили саме збірну Росії, після чого розпочався скандал з гаслом "Слава Україні!" , яку виголосив хорватський захисник Домагой Віда після цього матчу.

Та все ж таки на Євро-2020 збірні України та Росії таки можуть перетнутися, як би не старалися в УЄФА. Однак станеться це не швидше стадії чвертьфіналу. Але для цього треба, щоб обидві збірні вийшли зі своїх груп та пройшли 1/8 фіналу.

Україна виходить з першого місця групи C, а Росія посідає друге місце в групі B. Обоє проходять своїх суперників в 1/8 фіналу. І тоді вони зіграють між собою у чвертьфіналі в Баку 3 липня.

Росія виходить з першого місця, Україна – з другого. Виграють в 1/8 фіналу. У чвертьфіналі вони зіграють в Мюнхені 2 липня.

Є ще варіанти матчів у півфіналі, і, звичайно, у фіналі.

Попередні матчі між збірними України та Росії

Збірні України та Росії між собою зіграли лише двічі. Це було ще у 1998 та 1999 роках у відборі на чемпіонат Європи 2000 року.

Перший офіційний матч між цими збірними відбувся 5 вересня 1998 року. Тоді в києві перемогу святкували українці з рахунком 3:2. За нашу команду відзначилися Попов, Скаченко та Ребров.

А от другий матч в Москві запам’ятався футбольним вболівальникам обох країн. Ця гра відбулася 9 жовтня 1999 року. Обом командам потрібна була перемога. Збірна України в такому випадку посідала перше місце і виходила на Євро-2000 напряму. Росіяни у випадку перемоги обходили українців та грали б в стикових матчах. Нічия теж була на користь України.

Підлили олію у вогонь газета "Советский спорт". В день матчу газета вийшла із заголовком на головній сторінці "Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!". От тільки шрифти для заголовка вибрали так, що все це читалося як "Бей хохлов, спасай Россию!".



Скандальна обкладинка газети "Советский спорт" / Фото sports.ru

Матч видався доволі напруженим. На 75-й хвилині росіянам вдалося забити гол. А на 87-й хвилині сталося те, що увійшло в історії українського футболу. Андрій Шевченко пішов виконувати удар зі штрафного. І після навісу російський голкіпер Олександр Філімонов ніби і впіймав м’яч, але впустив його у ворота. Україна у підсумку зіграла внічию та вийшла у плей-офф кваліфікації, обійшовши росіян.

Відео голу Шевченка у ворота Філімонова