ЗМІ дізналися, скільки Миколенко заробляє в Евертоні

Відомий портал повідомив, скільки заробляє Віталій Миколенко в Евертоні. Українець отримує 32 115 фунтів стерлінгів на тиждень.

Яка зарплата у Миколенка

За інформацією джерела, Віталій отримує 32 115 фунтів стерлінгів на тиждень (майже 38 000 євро). За 5 років контракту гравець збірної України заробить 8,35 мільйона фунтів (майже 10 мільйонів євро).

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Річна зарплата футболіста складає 1,67 мільйона фунтів (майже 1,98 мільйона євро).

Хоча раніше повідомлялося, що український захисник зароблятиме 58 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (69 097 євро).

Евертон програв Астон Віллі

Віталій виступає за Евертон з січня 2022 року. За його трансфер "іриски" заплатили 23,5 мільйони євро Динамо.

"Іриски" зазнали другої поразки у двох матчах АПЛ цього сезону. Після програшу від Челсі тиждень тому команда Френка Лемпарда 13 серпня на виїзді програла Астон Віллі Стівена Джеррарда. Миколенко вийшов в основі Евертона на матч і провів на полі усі 90 хвилин.

Матч відбувся на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі, який є домашньою ареною Астон Вілли. Господарі поля обіграли гостей з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що нещодавно команда українця представила новий комплект амуніції у синьо-жовтих кольорах.