Какая зарплата у Миколенко
По информации источника, Виталий получает 32 115 фунтов стерлингов в неделю (около 38 000 евро). За 5 лет контракта игрок сборной Украины заработает 8,35 миллионов фунтов (почти 10 миллионов евро).
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Годовая зарплата футболиста составляет 1,67 миллиона фунтов (около 1,98 миллиона евро).
Хотя ранее сообщалось, что украинский защитник будет зарабатывать 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю (69 097 евро).
Кстати говоря. Виталий выступает за Эвертон с января 2022 года. За его трансфер "ириски" заплатили 23,5 миллиона евро Динамо.
Эвертон проиграл Астон Вилли
- "Ириски" потерпели второе поражение в двух матчах АПЛ в этом сезоне. После проигрыша от Челси неделю назад команда Фрэнка Лэмпарда 13 августа на выезде проиграла Астон Вилли Стивену Джеррарду. Николай вышел в основе Эвертона на матч и провел на поле все 90 минут.
- Матч прошел на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме, который является домашней ареной Астон Виллы. Хозяева поля обыграли гостей со счётом 2:1.
- Напомним, что недавно команда украинца представила новый комплект амуниции в сине-желтом цвете.