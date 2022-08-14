Какая зарплата у Миколенко

По информации источника, Виталий получает 32 115 фунтов стерлингов в неделю (около 38 000 евро). За 5 лет контракта игрок сборной Украины заработает 8,35 миллионов фунтов (почти 10 миллионов евро).

Читайте также Эвертон с капитаном Миколаенко разгромил Динамо в благотворительном матче: видеообзор игры

Годовая зарплата футболиста составляет 1,67 миллиона фунтов (около 1,98 миллиона евро).

Хотя ранее сообщалось, что украинский защитник будет зарабатывать 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю (69 097 евро).

Кстати говоря. Виталий выступает за Эвертон с января 2022 года. За его трансфер "ириски" заплатили 23,5 миллиона евро Динамо.

Эвертон проиграл Астон Вилли