Шалений підписний бонус, але менша, ніж у ПСЖ зарплата: розкрито фінансові умови Мбаппе в Реалі

Одна з найдовших трансферних саг у сучасному футболі влітку 2024 року нарешті добігла свого кінця. Кіліан Мбаппе став гравцем мадридського Реала.

У вівторок, 16 липня, відбулася офіційна презентація футболіста. Він підписав угоду до 30 червня 2029 року.

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Скільки зароблятиме Мбаппе в Реалі

Авторитетне іспанське видання розсекретило фінансові умови, на які прийшов форвард збірної Франції у Реал. Він буде найбільш високооплачуваним гравцем в історії клубу.

Тільки за підписання контракту з "вершковими" Мбаппе отримав бонус у розмірі від 100 до 115 мільйонів євро. Його зарплата складе близько 15 мільйонів євро після сплати податків за сезон, що є меншою сумою, ніж у ПСЖ.

Проте зірковий форвард зможе компенсувати втрату в зарплатні доходами від іміджевих прав. Його частка складатиме від 60 до 80 відсотків.

Зазначається, що також у контракті передбачені бонуси за досягнення певних цілей, зокрема за "Золотий м'яч", а також за виграні титули. Тож точну суму доходу за рік порахувати не можна, але вона гарантовано буде найвищою у складі Реала.

. Після презентації в мадридському клубі Кіліан Мбаппе не долучився до своїх одноклубників на зборі, а поїхав у відпустку. Він розпочне тренування з новою командою 7 серпня.

Нагадаємо, що дебютувати в офіційному матчі за "вершкових" французький форвард може 14 серпня. У цей день Мбаппе матиме шанс здобути перший титул з Реалом, якщо "королівський клуб" у поєдинку за Суперкубок Європи здолає Аталанту.