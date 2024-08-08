Скоріш за все залишається в Арсеналі: Артета розповів про роль Зінченка в "канонірах"

Мікель Артета висловив свою думку щодо того, як Олександр Зінченко може допомогти Арсеналу у новому сезоні. Зокрема він розповів щодо позиції футболіста.

Арсенал виставив Олександра Зінченка на трансфер. Очікувалося, що вже цього літа українець покине команду Артети.

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Роль Зінченка у новому сезоні – відповідь Артети

Головний тренер Арсеналу розповів, що позиція українця у новому сезоні буде дещо змінена.

Звичайно, він грав у півзахисті. Але зараз для нього головне – це гра на позиції захисника і ті варіанти та рішення, які він пропонує в цій ролі. Він знає, якими якостями володіє, знає, що йому потрібно поліпшити. Він дійсно на цьому розуміється,

– зазначив Мікель Артета.

. Олександр Зінченко виступає за Арсенал з липня 2022 року. За цей час він провів за "канонірів" 68 офіційних матчів, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Відзначимо, що 7 серпня Арсенал провів товариський спаринг проти Баєра, у якому Олександр Зінченко відзначився забитим м'ячем.