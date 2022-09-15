Ціна злетіла до небес: інсайдер натякнув, у скільки зросла вартість Мудрика після голів в ЛЧ

Михайло Мудрик продовжує своєю грою збільшувати фінансові апетити Шахтаря. З кожним наступним матчем вартість на трансфер талановитого вінгера лише зростає.

Ціна Мудрика лише росте угору

Мудрик став автором єдиного голу Шахтаря у грі проти Селтіка. Саме Михайло приніс "гірникам" мирову 1:1 та очне очко за підсумками поєдинку.

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Нагадаємо, що лівий вінгер відзначився м'ячем і у стартовій грі Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів-2022/2023, забивши у ворота німецького Лейпцига (1:4).

Завдяки такій результативності Мудрик вдвічі підійняв свою трансферну вартість. Про це натякнув авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Журналіст коротко відреагував з натяком на підвищення ціни на трансфер талановитого вихованця "гірників".

Він поширив свою стару публікацію про Мудрика, додавши синьо-жовтий прапор.

х2,

– написав журналіст.

Не дивно, чому Шахтар повісив на Михайла захмарний цінник.

Мудрик може перебратись у дощову Англію

У літнє трансферне міжсезоння Михайлом активно цікавились декілька англійських клубів, серед них команди АПЛ – Брентфорд, Арсенал та Евертон.

Якщо "каноніри" лише зацікавились українцем, то Брентфорд та Евертон робили пропозиції. Про це повідомляли у ЗМІ. Начебто в останні дні трансферного вікна "іриски" отримали відмову від Шахтаря щодо переходу лівого вінгера. Донеччани відхилили 30-мільйонну пропозицію від англійського клубу.

Цей же журналіст Фабріціо Романо заявляв, що причиною такої відмови тав трансфер гравця Аякса Антоні у Манчестер Юнайтед. Начебто Шахтар хоче теж продати Мудрика дорожче, ніж за 30 – 40 мільйонів євро.

Арсенал продовжить спостерігати за грою Михайла та взимку може надіслати у Шахтар офіційну пропозицію.

Мудрик не виключає свого переїзду в Арсенал.

Контракт Мудрика з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.