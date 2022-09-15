Ціна злетіла до небес: інсайдер натякнув, у скільки зросла вартість Мудрика після голів в ЛЧ
Джерело:твітер Фабріціо Романо
Михайло Мудрик продовжує своєю грою збільшувати фінансові апетити Шахтаря. З кожним наступним матчем вартість на трансфер талановитого вінгера лише зростає.
Ціна Мудрика лише росте угору
Мудрик став автором єдиного голу Шахтаря у грі проти Селтіка. Саме Михайло приніс "гірникам" мирову 1:1 та очне очко за підсумками поєдинку.
До теми Перехід Мудрика в Евертон зірвався через 100-мільйонний трансфер МЮ
Нагадаємо, що лівий вінгер відзначився м'ячем і у стартовій грі Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів-2022/2023, забивши у ворота німецького Лейпцига (1:4).
Завдяки такій результативності Мудрик вдвічі підійняв свою трансферну вартість. Про це натякнув авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Журналіст коротко відреагував з натяком на підвищення ціни на трансфер талановитого вихованця "гірників".
Він поширив свою стару публікацію про Мудрика, додавши синьо-жовтий прапор.
х2,
– написав журналіст.
Не дивно, чому Шахтар повісив на Михайла захмарний цінник.Деталі. Контракт Мудрика з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.
Мудрик може перебратись у дощову Англію
- У літнє трансферне міжсезоння Михайлом активно цікавились декілька англійських клубів, серед них команди АПЛ – Брентфорд, Арсенал та Евертон.
- Якщо "каноніри" лише зацікавились українцем, то Брентфорд та Евертон робили пропозиції. Про це повідомляли у ЗМІ. Начебто в останні дні трансферного вікна "іриски" отримали відмову від Шахтаря щодо переходу лівого вінгера. Донеччани відхилили 30-мільйонну пропозицію від англійського клубу.
- Цей же журналіст Фабріціо Романо заявляв, що причиною такої відмови тав трансфер гравця Аякса Антоні у Манчестер Юнайтед. Начебто Шахтар хоче теж продати Мудрика дорожче, ніж за 30 – 40 мільйонів євро.
- Арсенал продовжить спостерігати за грою Михайла та взимку може надіслати у Шахтар офіційну пропозицію.
- Мудрик не виключає свого переїзду в Арсенал.