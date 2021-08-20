Як зміниться спорт в Афганістані при талібах: без жінок та з крикетом

Афганські параолімпійці відмовилися від поїздки в Токіо, футбольні чиновники просять притулку в Індії, а спортсменки не виходять з дому через страх бути вбитими терористами. Все це наслідки приходу талібів в Афганістан.

Паралімпійська збірна відмовилася від Ігор-2020

16 серпня, на наступний день після приходу до влади талібів, стало відомо, що збірна Афганістану не братиме участі в Паралімпійських іграх, які розпочнуться 24 серпня о Токіо.

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"На жаль, Національний паралімпійський комітет Афганістану не братиме участі в Параолімпійських іграх в Токіо-2020. Через триваючу серйозну ситуацію в країні всі аеропорти закриті, і у них немає можливості поїхати в Токіо", – повідомив офіційний представник Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс.

Країну на Паралімпіаді повинні були представляти тхеквондисти Закія Худададі і Хоссейн Расул – в Токіо цей вид спорту вперше увійде в програму головних змагань параолімпійців.

В останній раз збірна Афганістану не брала участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в 2000 році, коли МОК наклав на країну санкції після приходу до влади талібів. Згодом, коли терористи втратили владу в країні, афганські спортсмени їздили на кожні Ігри. Двічі їм навіть вдалося завоювати медаль – в 2008-му в Пекіні тхеквондист Рогулла Нікпаї виграв першу для Афганістану олімпійську бронзову медаль, а на наступних Іграх в Лондоні повторив досягнення.

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Жіночий спорт в Афганістані може зникнути

Нинішні Ігри теж могли стати для Афганістану історично важливими. На Паралімпіаді вперше в історії країни повинна була представляти жінка – Закія Худададі. Тепер же, після приходу до влади "Талібану", жіночий спорт в країні і зовсім може зникнути.



Закія Худададі / Скріншот

Однією з перших жінок, що відкрито заявили про страх за своє життя через талібів, стала капітан жіночої збірної з баскетболу на візках Нілофар Баят. Коли їй було два роки, ракета потрапила в її задній двір, де вона грала зі своїм братом. Брат помер, а вона отримала травму спинного мозку, пролежала близько року в лікарні і перенесла кілька операцій. Після курсу реабілітації Баяти почала грати в баскетбол.

Разом з жіночою баскетбольною командою, яка бере участь в міжнародних змаганнях лише кілька років, вона зіграла на Азіатських іграх. Метою Баят були Паралімпійські ігри в Токіо, але її команда не пройшла кваліфікацію, а тепер спортсменка і зовсім боїться виходити з дому.

"Таліби перебувають перед моїм будинком. Я не можу вийти і знаю, що тут я в небезпеці. "Талібан" вб'є мене. Їм не подобаються такі жінки, як я", – зізнавалася вона у інтерв'ю VICE World News.

Про проблему жіночого спорту в Афганістані відкрито заявляли і велосипедистки.

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Масом Алі Зада, яка представляла на Іграх в Токіо збірну біженців, в підлітковому віці втекла з Афганістану до Франції через погрози з боку талібів. Дівчина розповідала, що під час тренувань чоловіки погрожували, ображали і навіть закидали спортсменок камінням. У Токіо ж спортсменку підтримували всі співвітчизниці, проте навіть капітан збірної з велоспорту впевнена, що з приходом до влади терористів жіночий спорт, такий, що суперечить релігійним переконанням талібів, в країні закінчиться.

Футбольні чиновники просять притулку в Індії

Ще одним видом спорту, представники якого побоюються за своє життя, є футбол. Видання Outloon India повідомляло, що високопоставлені чиновники з Федерації футболу Афганістану попросили притулку в Індії після приходу до влади "Талібану". Причина страху – розвиток жіночого футболу в протягом останніх семи років, що категорично не вітається талібами.

Останнім часом збірна Афганістану проводить свої домашні матчі у відбірному турнірі чемпіонату світу-2022 в Таджикистані або Катарі. У своїй групі збірна посіла четверте місце і не пробилася в третій етап кваліфікації.

"Талібан" любить крикет

Найпопулярнішим видом спорту в Афганістані залишається крикет. За словами виконавчого директора місцевої федерації Хаміда Шінварі, крикет почав процвітати за талібів, і після приходу до влади "Талібан" буде підтримувати спортсменів.

Не думаю, що наша діяльність постраждає через зміну режиму. "Талібан" любить крикет. Можна сказати, що саме при них крикет почав процвітати в країні. Вони підтримували нас з самого початку і не втручалися в нашу діяльність. Крім чотирьох або п'яти гравців, які грають за кордоном, всі інші перебувають в Кабулі. Всі вони в безпеці і в порядку,

– заявив Шінварі.

При цьому занепокоєння за ситуацію в країні вже висловив один з найпопулярніших спортсменів в Афганістані і капітан національної збірної з крикету Рашид Хан. Зараз він перебуває у Великобританії, де виступає на турнірі The Hundred. У складі команди Trent Rockets, а його сім'я застрягла в Афганістані і не може покинути країну через закриття аеропортів.

Кілька днів тому 22-річний Хан закликав світових лідерів допомогти припинити кровопролиття в Афганістані і навіть організував збір коштів для покупки засобів першої необхідності людям, постраждалим від конфлікту.