Плюс 10 мільйонів на Довбика та найкоштовніший Трубін: як змінилась вартість футболістів УПЛ

Низка футболістів Української Прем'єр-ліги провела хороший сезон на внутрішній та європейській арені. Проте є й такі, які, завдяки не найкращим виступам, збавили у ціні.

Анатолій Трубін став найдорожчим футболістом українською першості. Гравці Шахтаря та Дніпра-1 повинні бути задоволеними новинкою, пише 24 Канал.

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Тріумф дав своє

Відомий футбольний аналітичний портал Трансфермаркт, який спеціалізується на трансферній вартості футболістів, оновив цифри на цінниках представників Української Прем’єр-ліги після закінчення цього сезону. У десятку найбільшого прогресу потрапили лише два представники срібного призера УПЛ Дніпра-1, а решту переліку сформували гравці чемпіона України Шахтаря. Ні Зоря, ні Динамо, ні Ворскла не "делегували" до списку своїх футболістів, проте гравці киян все ж є у списку найдорожчих представників української першості.

Найбільше додав у трансферній вартості додав Анатолій Трубін (на 14 мільйонів євро), який став найдорожчим футболістом Української Прем'єр-ліги. Також на 10 мільйонів подорожчала персона Артема Довбика, а Георгію Судакову не вистачило зовсім трішки, аби повторити досягнення форварда Дніпра-1 – 9,5 мільйонів. Варто відзначити, що лідери Динамо значно збавили у ціні. Також у списку "прогресу" вартості немає жодного легіонера.

Топ-10 гравців, які найбільше додали у трансферній вартості

Анатолій Трубін (Шахтар) – 22 мільйони (плюс 14 мільйонів).

Артем Довбик (Дніпро-1) – 15 мільйонів (10 мільйонів).

Георгій Судаков (Шахтар) – 11 мільйонів (9,5 мільйонів).

Микола Матвієнко (Шахтар) – 20 млн (9 мільйонів).

Артем Бондаренко (Шахтар) – 8 мільйонів (7 мільйонів).

Олександр Піхальонок (Дніпро-1) – 5 мільйонів (3,5 мільйони).

Олександр Зубков (Шахтар) – 5 мільйонів (3,2 мільйони).

Данило Сікан (Шахтар) – 4 мільйони (2,8 мільйони).

Валерій Бондар (Шахтар) – 5 мільйонів (2,5 мільйони).

Богдан Михайличенко (Шахтар) – 4 мільйони (2,5 мільйони).

Топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ

Анатолій Трубін (Шахтар) – 22 мільйони.

Микола Матвієнко (Шахтар) – 20 мільйонів.

Артем Довбик (Дніпро-1) – 15 мільйонів.

Георгій Судаков (Шахтар) – 11 мільйонів.

Артем Бондаренко (Шахтар) – 8 мільйонів.

Георгій Бущан (Динамо) – 8 мільйонів (мінус 2 мільйони).

Микола Шапаренко (Динамо) – 8 мільйонів (мінус 1 мільйон).

Віталій Буяльський (Динамо) – 7 мільйонів (мінус 1 мільйон).

Лассіна Траоре (Шахтар) – 7 мільйонів.

Валерій Бондар (Шахтар) – 5 мільйонів.

Топ-3 легіонери української еліти, які додали у ціні