У вишиванках та "синьо-жовтих" кольорах: як зірки українського спорту відзначають Великдень

У неділю, 16 квітня, віряни в Україні святкують Великдень. Українські спортсмени поділилися теплими світлинами сімейного свята зі своїми шанувальниками.

16 квітня православні християни святкують Великдень. За традицією віряни у цей день йдуть до церкви святити великодні кошики. 24 Канал підготував добірку, як зірки українського спорту відзначають свято та діляться своїми яскравими фото у соціальних мережах.

Читайте також Українцям офіційно заборонили змагатися зі спортсменами з Росії та Білорусі: наказ міністерства

Олександр Усик

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик записав відео з привітанням. Титулований спортсмен побажав усім перемоги та зачитав молитву, присвячену святу.

Відео з привітанням Усика

Андрій Лунін

Голкіпер Реалу Андрій Лунін разом з дружиною та сином у національному вбранні привітали українців та побажали Перемоги та Миру.

Від душі вітаємо із Пасхою – світлим християнським святом! Чудо Воскресіння об’єднує всіх нас вірою у перемогу світла над темрявою. Бажаємо нам усім, щоб сонце Перемоги і Миру зійшло над Україною!!! Христос Воскрес!!!,

– написала Анастасія Луніна.

Тарас Степаненко

В українським вишиванках святкує Великдень сім'я Степаненків. Тарас разом з дружиною та трьома синами побажали усім гарних свят.

Христос Воскрес. Вітаю з Великоднем та бажаю перемоги, миру, добра та здоров’я нашій Україні та нашим сім‘ям. Гарного всім святкування,

– написав Тарас Степаненко.

Олександр Зінченко

Милими фото з дружиною та донечкою поділився захисник Арсеналу Олександр Зінченко.

Христос Воскрес! У це світле свято бажаємо здоров’я, миру та душевного спокою в кожній родині. Нехай душа іскриться вірою, помисли - добром, а серце- любов’ю. З Великоднем!,

– привітав своїх підписників лідер "канонірів".

Артем Мілевський

З крашанками у синьо-жовтих кольорах привітав українців легенда Динамо Артем Мілевський.

Віталій Кличко

Легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко опублікував символічний коллаж, на якому зображена паска, яка огортає зруйнований будинок. Україна вже другий Великдень святкує в умовах повномасштабної війни, а тому Кличко побажав перемоги нашій державі.

"У світле свято Великодня ми віримо в перемогу життя над смертю. Україна переможе! І житиме вільною та успішною.

Ми переможемо те варварське зло, що вдерлося на нашу землю! Бо добро завжди перемагає, як би складно не було!

У цей день ми шлемо підтримку всім українцям, які страждають від війни, з якою прийшла росія. Ми дякуємо та шануємо захисників України.

Так, нас ще чекають великі випробування, але Перемога буде! Я бажаю всім миру і добра. Вірте в Україну! Вірте в себе! Разом ми все подолаємо! Христос воскрес!", написав Віталій Кличко.