Як Зінченко відсвяткував 27-річчя: зворушливе відео з донечками

16 грудня 2023, 09:51
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Джерело:

інстаграм Олександра Зінченка

Український футболіст Олександр Зінченко 15 грудня святкував свій день народження. Йому виповнилося 27 років.

Гравець Арсенала показав миле відео у мережі. На ньому він разом з донечками Євою та Леєю задував свічки.

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Зінченко показав, як святкував свій день народження

На відео опублікованому в інстаграмі він, тримаючи на руках дітей, задув свічки на торті. Старша донька допомогла йому в цьому, а от молодша насмішила безпосередністю. Зінченко підписав допис: "Лея задула свічки в кінці по-своєму".

Зінченко задував свічки разом з доньками: дивіться відео

Привітання від дружини

Також Олександра вчора зворушливо привітала його дружина Влада. Вона опублікувала у своєму інстаграмі декілька родинних світлин.

На першому фото вся родина позує на дивані. А на другій світлині зображений Олександр разом з чотиримісячною Леєю. Дівчинка солодко спить у тата на руках.

Олександр разом з родиною / Фото з інстаграму дружини гравця

Олександр з наймолодшою донькою / Фото з інстаграму Влади

Виступи Зінченка у нинішньому сезоні

  • У всіх турнірах цього сезону український гравець зіграв за Арсенал 21 матч. Йому вдалося забити один гол (у ворота Бернлі – 3:1) та віддати один асист.
  • У неділю, 17 грудня, "каноніри" повернуться до виступів у чемпіонаті Англії. Команда українця вдома прийматиме восьму команду ліги Брайтон.
Автор: Юрій Семенюк