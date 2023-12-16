Як Зінченко відсвяткував 27-річчя: зворушливе відео з донечками

Український футболіст Олександр Зінченко 15 грудня святкував свій день народження. Йому виповнилося 27 років.

Гравець Арсенала показав миле відео у мережі. На ньому він разом з донечками Євою та Леєю задував свічки.

Дивіться також Арсенал може закріпитися на першому місці в АПЛ: клубу Зінченка треба виграти дербі у Тоттенхема

Зінченко показав, як святкував свій день народження

На відео опублікованому в інстаграмі він, тримаючи на руках дітей, задув свічки на торті. Старша донька допомогла йому в цьому, а от молодша насмішила безпосередністю. Зінченко підписав допис: "Лея задула свічки в кінці по-своєму".

Зінченко задував свічки разом з доньками: дивіться відео

Привітання від дружини

Також Олександра вчора зворушливо привітала його дружина Влада. Вона опублікувала у своєму інстаграмі декілька родинних світлин.

На першому фото вся родина позує на дивані. А на другій світлині зображений Олександр разом з чотиримісячною Леєю. Дівчинка солодко спить у тата на руках.

Олександр разом з родиною / Фото з інстаграму дружини гравця



Олександр з наймолодшою донькою / Фото з інстаграму Влади

Виступи Зінченка у нинішньому сезоні