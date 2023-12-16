Як Зінченко відсвяткував 27-річчя: зворушливе відео з донечками
Джерело:інстаграм Олександра Зінченка
Український футболіст Олександр Зінченко 15 грудня святкував свій день народження. Йому виповнилося 27 років.
Гравець Арсенала показав миле відео у мережі. На ньому він разом з донечками Євою та Леєю задував свічки.
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Зінченко показав, як святкував свій день народження
На відео опублікованому в інстаграмі він, тримаючи на руках дітей, задув свічки на торті. Старша донька допомогла йому в цьому, а от молодша насмішила безпосередністю. Зінченко підписав допис: "Лея задула свічки в кінці по-своєму".
Зінченко задував свічки разом з доньками: дивіться відео
Привітання від дружини
Також Олександра вчора зворушливо привітала його дружина Влада. Вона опублікувала у своєму інстаграмі декілька родинних світлин.
На першому фото вся родина позує на дивані. А на другій світлині зображений Олександр разом з чотиримісячною Леєю. Дівчинка солодко спить у тата на руках.
Виступи Зінченка у нинішньому сезоні
- У всіх турнірах цього сезону український гравець зіграв за Арсенал 21 матч. Йому вдалося забити один гол (у ворота Бернлі – 3:1) та віддати один асист.
- У неділю, 17 грудня, "каноніри" повернуться до виступів у чемпіонаті Англії. Команда українця вдома прийматиме восьму команду ліги Брайтон.