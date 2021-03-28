Як Жерсон Родгірес дальнім ударом приніс перемогу Люксембургу над Ірландією: відео

Гравець київського Динамо Жерсон Родрігес зіграв за збірну Люксембургу матч відбору на чемпіонат світу. Його збірна на виїзді обіграла Ірландію.

Єдиний гол у матчі між збірними Ірландії та Люксембургу було забито на 85-й хвилині. І його автором став саме Жерсон Родрігес.

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Після того, як голкіпер гостей виніс м'яч зі своєї половини поля, Родрігес поборовся за нього разом зі своїм партнером. І коли м'яч опинився в його ногах – завдав потужного та дальнього удару в кут воріт. Цей гол і приніс перемогу збірній Португалії над Ірландією на виїзді.

Для Жерсона Родрігеса цей гол став шостим за збірну Люксембургу. За цю команду він провів 32 матчі.

Відеоогляд матчу Ірландія – Люксембург

Також в цьому матчі за збірну Люксембургу зіграли ше два представники чемпіонату України – Енес Махмутович зі Льова та Олів'є Тіль з Ворскли.

Тепер на збірну Люксембургу очікуватиме домашній матч проти Португалії. Матч запланований на 30 березня.