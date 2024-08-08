Останній бій хочеться завершити на позитивній ноті, – Беленюк про здобуття олімпійської "бронзи"

Український борець Жан Беленюк прокоментував здобуття бронзової медалі на Олімпіаді-2024. Це був його останній бій у кар'єрі.

У четвер, 8 серпня, відбувся бій за "бронзу" між Аркадіушем Кулиничем та Жаном Беленюком. Український борець переміг та став бронзовим призером Олімпіади-2024.

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Коментар Беленюка щодо останнього бою

Спортсмен зазначив, що і далі підтримуватиме спортивну форму та виходитиме на килим.

Зараз – якщо й будуть, то сльози щастя, як і минулого разу. Буду сумувати за боротьбою, точно буду в спорті, буду підтримувати свою фізичну силу. У мене з'явилося нове хобі: настільний теніс, я його полюбляю. Думаю, що буду більше часу приділяти цьому виду спорту. Але інколи виходитиму на килим,

– розповів Беленюк.

Зокрема, він зазначив, що хотів би здобути "золото", однак у спорті трапляється всяке. Жан задоволений, що вдалося виграти бій за "бронзу".

"Цього хлопця я знаю, тричі боровся з ним, завжди перемагав. Але коли 30 років і, чесно кажучи, думаєш, що це останній поєдинок у житті, то хочеш його закінчити на позитивній ноті. Задоволений результатом. У 2013 році востаннє приїхав без медалі міжнародного рівня. Не хотів переривати цю серію", – додав Жан Беленюк.

Жан Беленюк відтепер має повний комплект олімпійських медалей: "срібло" Олімпіади-2016, золоту медаль Токіо-2020 та бронзову нагороду з Ігор-2024.

Нагадаємо, що борець завершив спортивну кар'єру. Після перемоги над поляком він залишив борцівки на килимі.