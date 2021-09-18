Як збірна України зганьбила Росію на чемпіонаті Європи-3х3 з баскетболу: відео
18 вересня 2021 , 13:09Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Чоловіча збірна України U-17 вийшла у чвертьфінал Євробаскету-3х3. На своєму шляху українці знищили Росію.
Тотальне знищення суперника
"Синьо-жовті" впевнено крокують на Євробаскеті-3х3. Українці знищили росіян після перемоги над Сербією.
До теми Україна U-17 познущалась над Росією та стала чвертьфіналістом Євробаскету-3х3
Наші баскетболісти з перевагою у 12 очок переграли Росію – 21:9.
Хто скільки набрав очок у складі України
- Кабанов – 5
- Чорногрицькій – 5
- Семерич – 6
- Орєшин – 5
Юні українські баскетболісти тріумфально вийшли у чвертьфінал. Свій наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють 19 вересня. Суперник українців визначить дещо пізніше. Ним може стати Білорусь, Словенія чи Ізраїль.
Україна – Росія відеоогляд