Як збірна України відсвяткувала вихід в 1/8 фіналу: емоційне відео

Збірній України вдалося вперше в історії вийти в 1/8 фіналу чемпіонатів Європи. Українська команда пройшла до плей-офф як одна з кращих команд, що посіла третє місце в групі.
Українці отримали другий шанс
"Синьо-жовті" змарнували нагоду достроково вийти в 1/8 фіналу, коли 21 червня програли Австрії. Увесь цей час команда перебувала у Бухаресті та стежила за результатами інших матчів.
До теми Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020
Вихід України в 1/8 фіналу став можливий завдяки поразкам Росії, Фінляндії, Польщі та Словаччини.
Українські футболісти стежили за матчами Швеція – Польща та Словаччина – Іспанія, які відбувалися 23 червня. Саме після цих поєдинків Україна вийшла в 1/8 фіналу, де ймовірно, зіграє проти Швеції.
Футболісти збірної України та тренерський штаб не стримували емоції, коли дізналися, що вийшли в 1/8 фіналу.
Як збірна реагувала на вихід в 1/8 фіналу: відео
- Збірна України на Євро-2020 програла два матчі на груповому етапі – Нідерландам (3:2) та Австрії (1:0). Натомість команда Андрія Шевченка здолала Північну Македонію (2:1).
- Україна вперше зіграє в 1/8 фіналу на Євро. У 2012 році команда вилетіла після групового етапу, посівши 3 місце. У 2016 році українці програли всі 3 матчі.