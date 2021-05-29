Весь в яйцях та муці: як збірна України привітала Миколенка з днем народження – відео

У суботу, 29 травня, захисник збірної України Віталій Миколенко відзначає свій 22-й день народження.
Під час інтерв'ю гравця Динамо і національної команди прес-службі УАФ партнери по збірній України розбили яйця на голові Миколенко і обсипали борошном. Такий подарунок отримав Віталій в свій 22-й день народження.
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– Як себе почуваєш на 22 роки?
– Добре. Поки добре.
– Нормально починати святковий день з тренування?
– Не дуже приємно.
– А що би ти хотів робити в День народження зранку?
– (Сміється) це не на камеру.
– Як тобі характер тренування на другому зборі?
– Характер – пісня, – встиг сказати Миколенко, перед тим, як його інтерв'ю перервав Ярмоленко з курячими яйцями і компанія з борошном.
Дивіться відео привітання Миколенка