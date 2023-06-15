На юнацькому Мундіалю в Польщі українців були вимушені скористатись ситуацією, яку їм подарувала доля. Героєм "афери" став Денис Попов.

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Креатив взяв своє

У півфіналі молодіжного турніру на збірну України чекав надскладний поєдинок проти італійської команди. Напередодні "синьо-жовті" виявились сильнішими за збірну Колумбії (1:0). У тому матчі Денис Попов отримав ушкодження, яке символізувало про те, що лідер команди (на той момент забив 3 голи у ролі центрбека на турнірі) пропустить надважливий матч. Проте вдача обернулась до України лицем. Подарованим долею шансом "синьо-жовті" вирішили хитро скористатися.

Прямо скажу – після матчу з Колумбією всі опустили голови (через травму Попова). Сиділи у їдальні, засмучені. Приїжджає Попов із лікарем, каже мені: "Васильовичу, кістки цілі. Я готовий, гратиму буду". Я його обійняв, поцілував. Я йому одразу сказав, що нікому нічого не говоримо,

– розповів на той момент головний тренер юнацького колективу Олександр Петраков.

Збірна України тоді жила пліч-о-пліч з італійцями, тому Попов отримав цікаве завдання – переховуватись від представників свого опонента, оскільки він мав відігравати роль травмованого. На тренуванні українці вирішили також зробити все хитро. Денис отримав нову настанову – спочатку на газон зі всіма не виходити, оскільки перші 15 хвилин журналісти побудуть, а потім підуть. Розминку Попов зробив сам, а коли всі розійшлися, він доєднався до решти команди. Роль травмованого він відіграв на "ура" та неочікувано для всіх з'явився у півфінальному матчі.

Попов вийшов у старті на матч з "лазуровою командою". Коли українці вели з рахунком 1:0, Італія змогла відзначитись наприкінці матчу, проте VAR скасував взяття воріт саме через фол, який суперники скоїли на Попову. Потім, на 79-й хвилині Денис отримав другу жовту та був вилучений з поля. Ту гру "синьо-жовті" так і виграли 1:0. Захисник все ж пропустив важливий матч, оскільки у фіналі не зіграв через дискваліфікацію, проте тоді Україна змогла справитися з Південною Кореєю (3:1) без свого лідера піднявши титул над головою, а от як би склався матч з Італією без Попова – не відомо.

До речі. Новим володарем молодіжного Кубка світу стала збірна Уругваю, яка у фіналі здолала італійців. Бронзовим призером змагань стала збірна Ізраїлю, яку матчі за третє місце виявилась сильнішою за Південну Корею.