Програвала навіть Мальті: як збірна України грала з суперниками відбору на Євро-2024 в минулому

Збірна України з футболу отримала суперників у відборі на Євро-2024. Наша команда потрапила у доволі складну групу. Але грала проти кожної з цих збірних.

Збірна України потрапила в групу C, де нашими суперниками стали збірні Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

Детальніше Буде складно: Збірна України отримала топових суперників у відборі на Євро-2024

Усі матчі проти цих команд збірна України проведе у 2023 році. Тоді й визначиться, хто з нашої групи вийде на Євро-2024. Прямі путівки отримають дві кращі команди.

Поки ж пропонуємо дізнатися, як збірна України в минулому грала проти цих суперників.

Італія

Саме проти збірної Італії наша команда грала чи не найчастіше з цих суперників. Італійці випали нам у відборі на Євро-1996. І тоді два матчі в 1995 році закінчилися на користь італійців.

Ще три матчі ми зіграли проти Італії у 2006 році. Спочатку товариський матч у рамках підготовки до ЧС-2006. А вже на турнірі ми зійшлися у чвертьфіналі, де поступилися 3:0. Варто відзначити, що сам ЧС-2006 відбувся в Німеччині. І саме за путівку на турнір в Німеччину (правда цього разу на чемпіонат Європи) команди змагатимуться і зараз.

Україна та Італія були в одній групі відбору і на Євро-2008. Перший з матчів відбору зіграли у тому ж 2006 році. І знову програли в Римі. В Києві у 2007 році теж не вдалося перемогти – поразка.

У 2011 році збірна України грала лише товариські матчі. І одним із суперників стала збірна Італії. І знову поразка в матчі в Києві.

Останній матч ці команди провели між собою у 2018 році. Це теж була товариська гра в Італії. І цього разу українцям вдалося уникнути поразки – нічия 1:1.

8 матчів: 2 нічиї, 6 поразок

29 березня 1995. Відбір Євро-96. Україна – Італія 0:2

11 листопада 1995. Відбір Євро-96. Італія – Україна 3:1

2 червня 2006. Товариський матч. Італія – Україна 0:0

30 червня 2006. Чемпіонат світу 2006. Чвертьфінал. Італія – Україна 3:0.

7 жовтня 2006. Відбір Євро-2008. Італія – Україна 2:0

12 вересня 2007. Відбір Євро-2008. Україна – Італія 1:2

29 березня 2011. Товариський матч. Україна – Італія 0:2

10 жовтня 2018. Товариський матч. Італія – Україна 1:1

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Англія

Жереб доволі довго не зводив збірні України та Англії. Перший матч команди зіграли аж у 2000 році. І це була товариська гра. Вона закінчилася перемогою англійців. Наступний матч теж був товариський, і теж українці програли.

Перший офіційний матч зіграли аж у 2009 році. Це було у відборі на ЧС-2010. Перший матч в Лондоні закінчився перемогою збірної Англії.

А от домашній матч збірна України провела в Дніпрі. В цьому матчі сталися три ключові події:

голкіпер збірної Англії Роберт Грін отримав червону картку вже на 12-й хвилині

Андрій Шевченко не забив пенальті, влучивши в штангу

перемогу збірній України приніс неймовірний гол Сергія Назаренка

Ця перемога дозволила нам піднятися на друге місце у групі. Та вийти в плей-офф кваліфікації ЧС-2010. Але далі була Греція та наше прокляття плей-офф... Та це вже інша історія.

Та у 2012 році збірні України та Англії знову зіграли. Цього разу – у групі Євро-2012, який приймала наша держава. Навряд чи хтось з українських вболівальників не пам'ятає перипетії цього матчу. Особливо щодо незарахованого голу Марко Девіча, коли Джон Террі у стрибку вибив м'яч в повітрі вже за лінією воріт. Тоді українці програли та не вийшли з групи.

А вже через три місяці після цього команди знову зіграли. Цього разу у відборі на ЧС-2014. Українці були близькими до того, щоб завдати англійцям поразки на їх полі. Але гол Френка Лемпарда з пенальті на 87-й хвилині врятував їх поразки. Через рік команди вже в Києві ще раз зіграли внічию, але без голів.

Саме збірна Англії зупинила українців на Євро-2020. Ми зіграли у чвертьфіналі, і без шансів поступилися, пропустивши чотири голи.

8 матчів: 1 перемога, 2 нічиї, 5 поразок

31 травня 2000. Товариський матч. Англія – Україна 2:0

18 серпня 2004. Товариський матч. Англія – Україна 3:0

1 квітня 2009. Відбір на ЧС-2010. Англія – Україна 2:1

10 жовтня 2009. Відбір на ЧС-2010. Україна – Англія 1:0

19 червня 2012. Євро-2012. Груповий етап. Україна – Англія 0:1

11 вересня 2012. Відбір на ЧС-2014. Англія – Україна 1:1

10 вересня 2013. Відбір на ЧС-2014. Україна – Англія 0:0

3 липня 2021. Євро-2020. Чвертьфінал Україна – Англія 0:4

Північна Македонія

Як і зі збірної Англії, і збірною Північної Македонії українці грали на Євро-2020. І тоді здобули необхідну перемогу, яка і дозволила вийти з групи. Це був на той час п'ятий матч між командами.

Вперше ж українці зіграли проти македонців у 2003 році в товариському матчі в Києві. Гра закінчилася без забитих голів. Через рік команди провели гру вже в Скоп'є, і там перемогли господарі поля.

У відборі на Євро-2016 Північна Македонія потрапила в одну групу з українцями. І наша збірна двічі святкувала перемогу.

5 матчів: 3 перемоги, 1 нічия, 1 поразка

11 жовтня 2003. Товариський матч. Україна – Північна Македонія 0:0

31 березня 2004. Товариський матч. Північна Македонія – Україна 1:0

12 жовтня 2014. Відбір Євро-2016. Україна – Північна Македонія 1:0

9 жовтня 2015. Відбір Євро-2016. Північна Македонія – Україна 0:2

17 червня 2021. Євро-2020. Груповий етап. Україна – Північна Македонія 2:1

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Мальта

З цією острівною країною збірній України довелося грати лише одного разу. І сам матч виявився доволі… неоднозначним. У 2017 році наша команда провела товариський матч проти Мальти й програла, пропустивши єдиний гол в першому таймі.

Однак в цій грі тренерський штаб на чолі з Шевченком вирішив зробити одразу 10 замін в матчі (поміняв весь склад, окрім голкіпера після перерви). І через це ФІФА визнала цей матч неофіційним.

1 матч: 1 поразка