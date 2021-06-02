Як збірна Польщі швидко розстріляла ворота Росії у матчі перед Євро-2020: відео

Збірна Польщі 1 червня провела товариський матч проти Росії. Поляки швидко засмутили голкіпера суперника.

Швидкий гол

Польська та російська збірні готуються до чемпіонату Європи, який розпочнеться вже за декілька днів. Обидві команди розписали мирову у контрольному спарингу.

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Полякам вдалось вже на 4-й хвилині засмутити голкіпера суперника. Свєрчок отримав передачу у штрафному від Франковскі та ударом під стійку відкрив рахунок у матчі.

Ще до перерви росіяни зрівняли цифри на табло завдяки голу Караваєва на 20-й хвилині. Поєдинок завершився нічиєю 1:1.

На Євро-2020 Польща у групі зустрінеться зі Словаччиною, Іспанією та Швецією.

Росіяни поміряються силами з Данією, Фінляндією та Бельгією.

Відео швидкого голу збірної Польщі