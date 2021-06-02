Швидкий гол

Польська та російська збірні готуються до чемпіонату Європи, який розпочнеться вже за декілька днів. Обидві команди розписали мирову у контрольному спарингу.

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Полякам вдалось вже на 4-й хвилині засмутити голкіпера суперника. Свєрчок отримав передачу у штрафному від Франковскі та ударом під стійку відкрив рахунок у матчі.

Ще до перерви росіяни зрівняли цифри на табло завдяки голу Караваєва на 20-й хвилині. Поєдинок завершився нічиєю 1:1.

На Євро-2020 Польща у групі зустрінеться зі Словаччиною, Іспанією та Швецією.

Росіяни поміряються силами з Данією, Фінляндією та Бельгією.

Відео швидкого голу збірної Польщі