Швидкий гол
Польська та російська збірні готуються до чемпіонату Європи, який розпочнеться вже за декілька днів. Обидві команди розписали мирову у контрольному спарингу.
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Полякам вдалось вже на 4-й хвилині засмутити голкіпера суперника. Свєрчок отримав передачу у штрафному від Франковскі та ударом під стійку відкрив рахунок у матчі.
Ще до перерви росіяни зрівняли цифри на табло завдяки голу Караваєва на 20-й хвилині. Поєдинок завершився нічиєю 1:1.
- На Євро-2020 Польща у групі зустрінеться зі Словаччиною, Іспанією та Швецією.
- Росіяни поміряються силами з Данією, Фінляндією та Бельгією.
Відео швидкого голу збірної Польщі