Як Ярмоленко вибив "королеву" Ліги Європи Севілью: відео голу

Вест Хем 17 березня зіграв матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанської Севільї. Переможний гол у зустрічі забив українець Андрій Ярмоленко.

Переможний гол українця

Андрій Ярмоленко розпочав поєдинок на лаві запасних та з'явився на футбольному полі лише наприкінці основного часу матчу, пише 24 канал.

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На той момент рахунок у поєдинку був 1:0 на користь "молотобійців", тому матч був переведений у додаткові 15-хвилинні тайми.

Українець активно увійшов у зустріч та на 112-й хвилині подвоїв перевагу Вест Хема у рахунку. Ярмоленко вдало зіграв на добиванні та вивів свій клуб у чвертьфінал Ліги Європи (2:0).

Ярмоленко забив у другому матчі поспіль.

У сезоні-2021/2022 Андрій відіграв 23 поєдинки, у яких відзначився 3 м'ячами та 3 асистами.

Відео голу Ярмоленка