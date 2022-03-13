Патріотична позиція Коваленка

Коваленко опублікував допис, в якому закликав мешканців Херсону не підтримувати референдум щодо створення так званої "Херсонської народної республіки".

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"Херсон! Російські окупанти готують референдум щодо створення "Херсонської народної республіки". Не дайте їм жодного голосу. Виходьте гуляти з українськими прапорами та покажіть ворогу ваш український дух. Ми всі єдина Україна. Херсон – це Україна! Херсон – это Украина", – написав Коваленко.

Потім в коментарях Віктор відповів кремлеботу, котрий на словах підтримав злочинні дії окупантів:

Клоуне, прокинься, це не життя. Ви як у в'язниці живете, і начальник у вас гірший за Гітлера. Тому засунь російський мир собі кудись подалі!