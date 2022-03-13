Рашизм – бажання переписати історію кров'ю

У київському клубі створили спеціальний ролик, у якому пояснили значення слова "рашизм". У Динамо назвали рашизм чумою 21 століття.

Цікаво прочитати Стаховський звернувся до тренера Тоттенхема, який пожалів відсторонених спортсменів Росії

Рашизм – це:

ідея вищості Руского міра над світом

бажання переписати історію кров'ю

намір змінити світоустрій міжнародних відносин

зміна кордонів за допомогою війни

готовність вдарити ядерною зброєю по мирних містах

заперечення права на існування українців

культ особистості терориста №1 у світі

масова імперська істерія росіян

нові тоталітарні символи та ритуали

репресії проти меншості, щоб зберегла ясність розуму

не гітлерівська Німеччина

рашистська Росія Путіна

це чума 21 століття

Зазначили у відео про літеру Z. Саме такий символ позначає російську військову техніку, яка вдерлась на територію України, розв'язавши війну. У ролику цю літеру назвали символом темряви, який поглинає світ.

Дивіться відео від Динамо присвячене війні в Україні