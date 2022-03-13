Рашизм – бажання переписати історію кров'ю

У київському клубі створили спеціальний ролик, у якому пояснили значення слова "рашизм". У Динамо назвали рашизм чумою 21 століття.

Цікаво прочитати Стаховський звернувся до тренера Тоттенхема, який пожалів відсторонених спортсменів Росії

Рашизм – це:

  • ідея вищості Руского міра над світом
  • бажання переписати історію кров'ю
  • намір змінити світоустрій міжнародних відносин
  • зміна кордонів за допомогою війни
  • готовність вдарити ядерною зброєю по мирних містах
  • заперечення права на існування українців
  • культ особистості терориста №1 у світі
  • масова імперська істерія росіян
  • нові тоталітарні символи та ритуали
  • репресії проти меншості, щоб зберегла ясність розуму
  • не гітлерівська Німеччина
  • рашистська Росія Путіна
  • це чума 21 століття

Зазначили у відео про літеру Z. Саме такий символ позначає російську військову техніку, яка вдерлась на територію України, розв'язавши війну. У ролику цю літеру назвали символом темряви, який поглинає світ.

Дивіться відео від Динамо присвячене війні в Україні