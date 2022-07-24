Бех-Романчук феноменально пробилась у фінал чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики
В американському Юджині продовжується чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики. Марина Бех-Романчук вдруге вийшла у сектор.
Ефектний вихід у фінал від нашої зірочки
Після дебюту у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук виступила у коронному стрибку у довжину. Легкоатлетка фантастично пройшла кваліфікаційний раунд чемпіонату світу-2022, повідомляє 24 канал.
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27-річна стрибунка вже у першій спробі змогла кваліфікувати у фінал ЧС-2022. Бех-Романчук залетіла на 6.81 метри. Також без проблем кваліфікацію пройшла німкеня Малайка Міхамбо, вічна конкурентка у секторі для нашої Марини. Олімпійська чемпіонка-2020 випередила українку на 4 сантиметри.
Іншим легкоатлеткам доволі складно давалась кваліфікація. Лише американці Кванеші Брукс (6.86) та нігерійці Езе Бруме (6.82) вдалось випередити Бех-Романчук за підсумками кваліфікаційного раунду.Важливо! Щоб кваліфікуватись у фінал потрібно було застрибнути на 6.75 метри або увійти у топ-12 найкращих зі стрибків у довжину.
П'яте та шосте місця посіли Хадді Санья та Брук Бушкель.
Лише шість легкоатлеток автоматично пробились у фінал. Решта пройшли далі лише за добором.
Хто кваліфікувався у фінал зі стрибків у довжину (у метрах)
- Кванеша Брукс (США) – 6.86
- Малайка Мігамбо (Німеччина) – 6.84
- Езе Бруме (Нігерія) – 6.82
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.81
- Хадді Санья (Швеція) – 6.78
- Брук Бушкель (Австралія) – 6.76
- Тіффані Флінн (США) – 6.73
- Рут Осоріо (Нігерія) – 6.69
- Джазмін Соєрс (Велика Британія) – 6.68
- Лоррейн Юґен (Велика Британія) – 6.68
- Івана Вулета (Сербія) – 6.65
- Летісія Оро Мело (Бразилія) – 6.64
Нагадаємо, що Бех-Романчук стала 11-ю у фіналі потрійного стрибка на чемпіонаті світу-2022 в Юджині. Українка була близька до нагороди, якби не мінімальний заступ.