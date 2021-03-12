Як він збирається бити топ-хлопців, – скептичний Ф'юрі про шанси Усика

Непереможний чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі скептично ставиться до шансів Олександра Усика, який теж не знає гіркоти поразок, добитися успіхів у важкій вазі.

Якщо в Усика проблеми з Чісорою, як він збирається бити топ-хлопців

Тайсона Ф'юрі не вразив бій Олександра Усика проти Чісори восени 2020 року. Українець у Лондоні здобув перемогу рішенням суддів.

Варте уваги Уайлдер замість Джошуа: Тайсон Ф'юрі здивував заявою про наступного суперника

Ф'юрі звернув увагу на вік Чісори, якому на момент поєдинку було 36 років.

"Без образ для Чісори, але він вже в кінці кар'єри і був тестом для Усика у важкій вазі. Дереку вже майже 40 років, він програв більшість з останніх боїв. Але я вважаю, що Дерек заслужив як мінімум нічию, проте він поступився рішенням суддів", – сказав Тайсон.

Британський чемпіон не знає, як Усик планує битися у важкій вазі, якщо не зміг нокаутувати Чісору.

Якщо Усик має проблеми з Чісорою, то як він збирається бити топ-хлопців у важкій вазі? Але списувати нікого не можна з рахунків,

– зазначив чемпіон WBC.

Прогноз на бій Усик – Джойс

Існує ймовірність, що наступним суперником Усика стане британець Джо Джойс. Зі слів Ф'юрі можна зрозуміти, що він не готовий назвати фаворита поєдинку.

Тайсон вважає непереможним тільки себе.

"Джойс? Джо може перемогти Усика. І навпаки. Проблеми з Чісорою не означають, що Усик матиме проблеми з Джойсом. Будь-хто може перемогти всіх. Всіх, крім мене. Тому що я непереможний", – резюмував Ф'юрі.

Наступний поєдинок Ф'юрі має відбутися проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF Ентоні Джошуа. Та сторони досі не дійшли згоди.

Усик і Ф'юрі мали змогу поспілкуватися віч-на-віч. Восени 2019 року боксери зустрілися у Філадельфії (США).

Обидва були на вечорі боксу, в якому Олександр Гвоздик програв Артуру Бетербієву. Тайсон підійшов до Усика та помацав українця.