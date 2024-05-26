Бурхливі овації: як на "Сантьяго Бернабеу" попрощались із легендою Реала – щемливе відео

Німецький футболіст Реала Тоні Кроос провів свій останній матч на "Сантьяго Бернабеу". Уболівальники "вершкових" влаштували зворушливе прощання легенді футболу.

Півзахисник із капітанською пов'язкою вивів Реал на гру проти Бетіса. Перед стартовим свистком футболісти обох команд влаштували коридор пошани, аби подякувати Кроосу за неймовірну кар'єру, повідомляє 24 Канал.

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Найзворушливіший момент на стадіоні Реала

Уболівальники вивісили на трибунах величезний банер із зображенням німця та кількості кубків, яку Тоні завоював у футболці мадридського гранда.

Дякуємо, легендо,

– було написано на банері фанів Реала.



Прощальний банер для Тоні Крооса / Скриншот із відео

Карло Анчелотті надав Кроосу майже весь основний час поєдинку на "Сантьяго Бернабеу", замінивши його на 87-й хвилині гри. Замість центрального півзахисника на полі з'явився Дані Себальйос. Фанати та команди стоячи проводжали Тоні за межі поля. Кроос не дав волю своїм емоціям, а насолодився цим зворушливим моментом.

Що не скажеш про дітей футболіста, які були біля меж футбольного поля.

Відео прощання із Тоні Кроосом

Нагадаємо, що 21 травня Кроос оголосив, що Євро-2024 стане останнім турніром у його кар'єрі. Після домашнього чемпіонату Європи Тоні повішає бутси на цвях. Раніше Андрія Лунін зворушливо попрощався із зірковим одноклубником.

На жаль, Реал не зміг переможно провести Крооса, зігравши у нульову мирову із Бетісом. Однак ця гра вже не була важливою для "вершкових", які вже встигли відсвяткувати своє чемпіонство Ла Ліги-2023/2024.

Вже 1 червня підопічні Анчелотті зіграють у фіналі Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії. Вирішальний поєдинок відбудеться на англійському "Вемблі".

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