"Нехай єдина мрія українців нарешті здійсниться": українські спортсмени вітають з Різдвом

Багато українців цьогоріч чи не вперше відзначають Різдво за Григоріанським календарем, а точніше 25 грудня. Виключенням не стали зірки українського спорту.

Українці збирають за великим столом, щоб провести цей святковий день у родинному колі. Але не слід забувати, завдяки кому нам вдається спокійно відсвяткувати світле свято Різдво. Сайт 24 каналу зібрав першу підбірку привітань від українських зірок спорту.

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Гераскевич: Вже не кожна родина зможе зібратись повним складом

Українські спортсмени теж провели це свято у сімейному колі. Так, для колишньої третьої ракетки світу Еліни Світоліної та її чоловіка Гаеля Монфіса це Різдво стало першим у статусі батьків. 15 жовтня тенісне подружжя стали батьками, у пари народилась донечка Скай.

Вітаємо всю вашу родину та близьких з Різдвом! Нехай ваші дні будуть сповнені радістю, любов'ю та світом. Щасливих свят,

– привітала українська тенісистка.



Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / Фото з інстаграму української тенісистки

Також це Різдво стало першим у ролі татуся для голкіпера збірної України та мадридського Реала Андрія Луніна.

Зі святами усіх, міцного здоров'я та хай Господь вас береже,

– підписав фото футболіст.



Родина Луніних святкує Різдво / Фото з інстаграму футболіста Реала

Інша лідерка збірної України з тенісу Марта Костюк відсвяткувала Різдво у Мельбурні, де вже 16 грудня стартує Відкритий чемпіонат Австралії.

Я дуже щаслива і мені пощастило провести цьогорічне Різдво зі своєю австралійською родиною,

– написала Костюк.



Марта Костюк святкує Різдво у Мельбурні / Фото з інстаграму тенісистки

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прийшов до Санти із прапором України. Цікаво, що Сантою виявився батько та тренер спортсмена – Михайло Гераскевич.

Вся Україна, як весь світ, хоче святкувати свята у сімейному, теплому, тихому, мирному колі, як це було раніше. Проте вже не кожна родина зможе зібратись повним складом. Нехай одна єдина мрія всіх українців нарешті здійсниться! Впевнений, що це станеться дуже скоро. Слава Україні! Тихих та спокійних свят!,

– привітав скелетоніст.



Сім'я Гераскевичів вітає українців із Різдвом / Фото з інстаграму спортсмена

Дар'я Бондар: Хочемо побажати миру нашій Україні

Родина захисника донецького Шахтаря Валерія Бондаря теж святкує Різдво 25 грудня. Дружина футболіста Дар'я Савіна показала декілька світлин із новорічної сімейної фотосесії.

Від щирого серця наша родина хоче привітати з Різдвом усіх тих, хто святкує сьогодні! Хочемо побажати миру нашій Україні та всім українцям! Безмежного щастя, здоров’я та радості. Нехай ваш будинок завжди буде наповнений – затишком, теплом та усмішками! А Боженька нехай береже вас та ваших близьких!,

– підписала щасливі світлини Дар'я.



Сім'я Бондарів святкують Різдво / Фото з інстаграму Дар'ї Бондар (Савіної)

У гості до півзахисника полтавської Ворскли Дениса Олійника теж прийшов Санта.

З Різдвом Христовим! Дякуємо за чудовий день,

– підписав фото футболіст.



Денис Олійник вітає усіх зі світлим святом Різдва / Фото з інстаграму футболіста