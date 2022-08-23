Світоліна: Кольори сміливості, кольори незламності

Сайт 24 каналу вирішив зібрати для вас підбірку привітань від топових українських спортсменів, які мало не щодня підіймають синьо-жовтий прапор на змагання вище за інших. Однією з перших була перша ракетка України Еліна Світоліна.

До теми Не визнаємо чужі кольори на своїй землі і небі, – Зеленський привітав українців з Днем Прапора

Тенісистка, яка вже у жовтні народить донечку, виклала у себе в інстаграмі фото зі змагань. Там щаслива після перемоги Еліна позує на фоні українського прапора. Фотографи зловили класний момент, який символізує усю єдність нашого народу.

Світоліна заявила, що зараз, як ніколи, синій та жовтий кольори втілює у собі незламність та боротьбу.

Кольори, які сьогодні знає весь світ! Кольори сміливості. Кольори незламності. Кольори боротьби. Кольори незалежності. Вітаю всіх українців із Днем Державного прапора України,

– привітала Світоліна.

Відзначимо, що попри вагітність Еліна активно допомагає рідній країні у війні проти росії. Вона організовує благодійні аукціони, відвідує події присвячені допомозі Україні та є амбасадоркою платформи United24.

Різатдінова: Жовтий та блакитний – символ перемоги

З самого ранку українців з національним святом привітала бронзова призерка з художньої гімнастики Анна Різатдінова.

З Днем Прапора, Україно! Я завжди знала, що у нас найкрасивіші кольори прапора. В них закладено свободу та незламність. І зараз для усього

світу, жовтий та блакитний символ перемоги,

– запевнила Різатдінова.



Різатдінова привітала зі святом / Фото з інстаграму гімнастки

До привітань доєдналась ціла плеяда каратистів – найтитулованіша каратистка світу та України Анжеліка Терлюга, призери змагань Катарина Крива та Різван Талібов.

Одеситка мало не на кожних змаганнях робить так, щоб український гімн лунав після турнірів.



Терлюга привітала з Днем Прапора / Фото з інстаграму каратистки

Талібов: Кольори свободи

Бронзовий призер чемпіонату Європи з карате Різван Талібов заявив, що кольори нашого прапора символізують свободу.



Привітання від Талібова / Скриншот із сторіс каратиста

А Катерина Крива привітала українців красивою світлиною з прапором України.



Крива привітала з Днем Прапора / Фото зі сторіс каратистки

Українців також привітав олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк. Борець став автором єдиного "золота" України на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Титулований спортсмен виклав якраз фото після перемоги у фіналі Ігор-2020. Беленюк із синьо-жовтим прапором виконав гопак прямо на килимі.



Беленюк привітав зі святом / ​Фото з інстаграму Жана

Зі святом привітав легендарний голкіпер збірної України та Шахтаря Андрій Пятов. Футболіст виклав у сторіс фото, де з капітанською пов'язкою та прапором України виводив національну команду на поле.

Найулюбленіший. Найрідніший,

– написав Пятов.



Голкіпер привітав зі святом / Фото з інстаграму Пятова

Українці отримали привітання від срібної призерки Паралімпіади-2020 у фехтуванні на візках на рапірі Наталії Морквич та паралімпійського чемпіона-2016 у шаблі Андрія Демчука.

З Днем Державного прапора, Україно,

– привітала Морквич.



Привітання від Морквич / Фото з соцмереж фехтувальниці

Демчук: Зі святом, дорогий

Зі святом, дорогий,

– написав Демчук.



Демчук привітав з Днем Прапора / Фото фехтувальника

Саладуха: Кольори перемоги

Привітала з національним святом у своїх соцмережах бронзова призерка Олімпіади-2012 у Лондоні у потрійному стрибку Ольга Саладуха.



Саладуха привітала зі святом / Фото з інстаграму колишньої легкоатлетки