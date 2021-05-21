Сльози та гімн України: як українські борчині розірвали чемпіонат Європи U-23 – відео

У четвер, 20 травня, перші нагороди для збірної України на чемпіонаті Європи U-23 у Скоп'є (Північна Македонія) здобули борчині. Українки завоювали чотири медалі.

Як українки підкорили чемпіонат Європи

Українські борці дали чудовий старт для збірної на чемпіонаті Європи U-23 – три нагороди.Дівчата підтримали цей почин земляків. Наші борчині здобули аж чотири нагороди.

Як це було Українки Демко та Чудик – чемпіонки Європи U-23 з боротьби

Чемпіонками Європи стали Христина-Зоряна Демко та Оксана Чудик. Демко у вазі до 55 кілограмів завоювала "золото". Представниця Львівщини у фіналі перемогла росіянку Олександру Скіренко – 12:1. На шляху до фіналу українка легко здобула звитяги над борчинями з Туреччини та Румунії. Христина не могла вірити успіху, Демко зі сльозами на очах від радості підійнялась з килима для оголошення переможниці сутички.

Христина-Зоряна Демко – Олександра Скіренко відеоогляд сутички

Оксана Чудик теж підтримала почин Демко та здобула "золото". У фіналі (68 кілограмів) українка здолала росіянку Вусалу Парфіановіч – 3:2.

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Оксана Чудик – Вусала Пафіановіч відеоогляд фіналу

Першу медаль для жіночої команди у Скоп'є завоювала Лілія Маланчук. У ваговій категорії до 50 кілограмів українка у бронзовому фіналі була сильнішою за німкеню Лізу Ерсель – 6:0. Лілія підійнялась на третю сходинку п'єдесталу.

Лілія Маланчук – Ліза Ерсель відеоогляд

Другу "бронзу" Україні принесла Соломія Винник. Борчиня у вазі до 59 кілограмів здолала німкеню Анну Нюрнбергер – 14:4. Соломія на шляху до нагороди поступилась лише представниці Молдови 22-річній Анастасії Нікіті (6:0). Тому втратила можливість поборотись за перемогу у Скоп'є.

Соломія Винник – Анна Нюрнбергер відеоогляд

21 травня ще п'ять українських борчині поборються за медалі. Дівчата можуть принести Україні ще три "золота" та дві "бронзи".