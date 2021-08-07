Срібний фінал: як українки здобули медаль Олімпіади у каное-двійці – відео
Джерело:24 канал
Людмила Лузан та Анастасія Четверікова завоювали ще одне медаль у Токіо з веслування. Каноїстки поступились лише китаянкам.
Друга нагорода від веслувальниць
Українці ще не встигли прокинулись, як Людмила Лузан та Анастасія Четверікова вже підійнялись на п'єдестал. Дівчата завоювали для нашої країни 15-ту нагороду на японській землі.
Як це було Україна здобула "срібло" у каное-двійці на Олімпіаді-2020
Веслувальниці вже з перших метрів вирвались у лідерки. Але наздогнати представниць Китаю на дистанції 500 метрів українським каноїсткам так і не вдалось. Лузан та Четверікова відірвались від третього місця, яке посіли представниці Канади, на 1,5 секунди.
Для України ця нагорода стала другою з веслування у Токіо. Для Лузан це "срібло" стало вже другою медаллю на Олімпіаді-2020. Українка на дистанції 200 метрів здобула "бронзу". Лише фотофініш визначив долю третього місця.
- Після виступу українські веслувальниці розповіли про свої амбіції та плани вже на наступні Олімпійські ігри у Парижі, які відбудуться у 2024 році.
Фінальний заплив: дивіться відео