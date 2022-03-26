Валідольна перемога

Майже дві години знадобилось Ангеліні Калініній, щоб вийти в 1/16 фіналу змагань. Українка здолала Медісон Кіз, яка значно вища у рейтингу WTA – 26-та позиція. Натомість тенісистка з України посідає 51-ше місце, пише 24 канал.

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Поєдинок тривав три сети та запам'ятався вольовою грою дівчат. Калініна продовжує свій шлях у Маямі. Українка здобула свою другу поспіль перемогу на цьому тисячнику.

Наступна гра Ангеліни відбудеться 27 березня. Суперницею українки буде Беатріс Хаддад Мая з Бразилії, яка йде у топ-65 найкращих тенісисток світу (WTA №62).

Калініна – Кіз: відеоогляд матчу