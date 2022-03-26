Медісон Кіз – Ангеліна Калініна 1:2 (6:3, 3:6, 4:6)

Тенісистки бились на корті за вихід в 1/16 фіналу майже дві години. Калініна змогла пробитись у наступне коло за підсумками трьох сетів, пише 24 канал.

Варто прочитати Майже щоночі прокидалася від кошмарів, – Світоліна про переживання на тлі війни в Україні

Перша партія була за Кіз – 6:3. Українка віддала один гейм на своїй подачі. Другий сет розвивався за цим же сценарієм, але цього разу на користь Ангеліни. Калініна взяла партію з ідентичним рахунком 3:6.

Все вирішувалось у третьому сеті. З рахунку 2:2 українська тенісистка змогла вийти уперед та вже не дозволила американці зрівняти рахунок – 4:6. Слід відзначити п'ятий та шостий гейми, які були найтривалішими у партії. Перемогу у цих розіграшах здобула українка.

Калініна несподівано вибила з боротьби Кіз.

За матч українка жодного разу не подала на виліт, зробила аж 5 подвійних помилок та відіграла 7 із 9-ти можливих брейків.

Зверніть увагу. Наступний матч Калініна зіграє проти Беатріс Хаддад Маї з Бразилії. Поєдинок відбудеться 27 березня.