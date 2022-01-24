Як Україна розтрощила Сербію у матчі Євро-2022 з футзалу: відеоогляд

Збірна України здобула першу перемогу у фінальному турнірі чемпіонату Європи з футзалу-2022. У поєдинку другого туру підопічні Олександра Косенка розгромили сербів – 6:1.

М’ячі на амстердамській арені Ziggo Dome забивали Михайло Зварич, який відзначився на 2-й та 34-й хвилинах, Крістіан Васич (6 – автогол), Данило Абакшин (15), Ігор Чернявський (20), Ігор Корсун (39), а єдиний гол балканців на рахунку Драгана Томіча (39).

Як це було Збірна України розгромила Сербію на чемпіонаті Європи з футзалу: "синьо-жовті" забили 6 голів

У першому турі українці несподівано поступилися нідерландській команді з рахунком 2:3, а у паралельному матчі серби програли португальцям 4:2.

На сьогоднішній день Україна, Нідерланди та Португалія мають у своєму активі по три залікові пункти, тоді як команда із Сербії поки не заробила жодного балу, остаточно втративши шанси на вихід із групи.

Сербія – Україна відеоогляд