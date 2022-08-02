Як сім'я Зінченка відсвяткувала перший день народження донечки: милі фото

Сім'я новачка Арсенала Олександра Зінченка у перший день серпня відсвяткувала дитяче свято своєї донечки. Єві виповнився один рік.

Маленьке янголятко сім'ї Зінченків

Родина футболіста лондонського клубу красиво відсвяткувала перший день народження своєї донечки Єви. На святі була неймовірна фотозона, де усі могли зробити фото з іменинницею.

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День народження доньки відвідали її хрещені батьки – Христина Яремчук, дружина футболіста Романа Яремчука, та захисник Шахтаря Микола Матвієнко.

Щасливими світлинами зі свята поділилась дружина форварда португальської Бенфіки.



Єва з хрещеними батьками / Фото з інстаграму Христини Яремчук



Єва з хрещеною / Фото з інстаграму Христини Яремчук

Седан: Тобі тільки рік, але ти вже щодня так виховуєш нас із татом

Влада Седан виклала зворушливий пост в інстаграмі, який присвячений першому дню народженню Єви.

"Дає життя". Не дарма таке значення має твоє ім'я. Ти справді щодня нам його даєш, особливо коли щось не по-твоєму. Навіть не віриться, що сьогодні рівно рік із нашої першої зустрічі. Як зараз пам'ятаю, тримаю тебе на руках і не розумію, що робити з тобою далі. Хоча, кого я обманюю, іноді й зараз на тебе дивлюся, і в голові те саме питання", – написала дружина Зінченка.

Журналістка додала, що протягом усього життя вона разом із Олександром буде підтримувати свою доньку та завжди у разі чого підстрахують.

Тобі тільки рік, але ти вже щодня так виховуєш нас із татом, навчаєш чогось нового і спонукаєш ставати кращим. Дякую, доня, що подарувала нам абсолютно нове життя, повне турботою, любов'ю та справжнім щастям! Зараз ти робиш свої перші кроки в житті, падаєш раз по 100 на день, а ми з татом ловимо тебе і тримаємо за руку… І так буде завжди, протягом усього життя ми з татом тебе підстрахуємо. Так що йди впевнено! Дякуємо Богові за таку кумедну солодку дитину. З твоїм днем, Євусю! Ми з татом тебе дуже сильно любимо!,

– йдеться у публікації.

Нещодавно Олександр Зінченко перебрався у лондонський Арсенал, де гратиме до кінця червня 2026 року.