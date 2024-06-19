Квіти Мудрика для російської моделі: реакція Маліновського на скандал

Гравець збірної України Руслан Маліновський відреагував на скандал навколо Михайла Мудрика. Про це гравець розповів на пресконференції.

Уже кілька місяців в інтернеті вірусяться чутки про стосунки Михайла Мудрика з російською моделлю Віолеттою Грачовою, про що свідчили багато схожих публікацій в інстаграмі. Ситуація загострилася після того, як росіянка показала квіти, подаровані на день народження, де на одному з букетів були ініціали "ММ".

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Що сказав Маліновський про можливі стосунки Мудрика

На пресконференції Руслана запитали, як у збірній може так уживатися, що в когось родичі воюють чи близькі, а хтось, є велика імовірність, що купує товари в Росії. На це футболіст відповів лише зустрічними запитаннями, оскільки не розумів про кого йде мова.

Після того як журналіст пояснив за стосунки Мудрика з російською моделлю, Маліновський висловив свою думку.

Я таке перший раз чую. Я не знаю, де це написано. Я не можу відповісти на це питання, тому що не знаю, правда це чи ні. Те, що можуть писати, це не завжди правда,

– відповів півзахисник збірної України.

Відзначимо, що нещодавно Віолетта натякнула на розрив зі своєю другою половинкою, зазначивши, що вона має пишатися своїм чоловіком, а не соромитись його.