Як нападник Динамо Родрігес шокував Португалію у матчі з Люксембургом: відео

Збірна Португалії 30 березня зіграла третій матч у відборі на чемпіонат світу-2022. Нападник Люксембургу Жерсон Родрігес відкрив рахунок у зустрічі.

Гольове чуття Родрігеса

Португалія була фаворитом перед цим поєдинком, але вже на 30-й хвилині футболісти збірної Люксембургу змогли здивувати досвідченого суперника. Голом відзначився нападник Динамо Жерсон Родрігес.

До теми Відбір на ЧС-2022: результати матчів та відео голів 30 березня

Активність форвард була винагороджена. Родрігес відгукнувся на передачу у штрафному португальців та головою пробив у дальній кут воріт. Такого початку матчу точно не очікували гості на чолі з Кріштіану Роналду.

Це вже другий гол Жерсона за збірну у двох зустрічах поспіль у відборі на чемпіонат світу-2022.

У матчі проти Ірландії нападник забив гол на 85-й хвилині, який став переможним для його національної команди.

Однак цього разу цей результативний постріл футболіста киян не дозволив його команді святкувати успіх. Португальці ще до перерви змогли зрівняти рахунок, а вже у другому таймі дотиснули суперника. У підсумку – 1:3 перемога збірної Португалії.

Після цього матчу у Групі А лідирує Португалія – 7 очок, а от збірна Люксембургу з 3 пунктами йде третьою.

Відео голу Жерсона Родрігеса