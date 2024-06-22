Емоції, на які можна дивитися вічно: як Ребров реагував на голи України у ворота Словаччини

У п'ятницю, 21 червня, відбулися чергові матчі Євро-2024 з футболу. В одному з них збірна України зустрічалася зі Словаччиною.

Після першого тайму "синьо-жовті" поступалися супернику з рахунком 0:1. Проте у другій 45-хвилинці українські футболісти змогли зробити камбек та здобули вольову перемогу – 2:1.

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Шалена реакція Реброва на голи своїх підопічних

Неабияку роль у цьому успіху відіграв Сергій Ребров. Він зміг підібрати правильні слова в перерві, психологічно налаштувавши команду на боротьбу, та змусив її чинити тиск на суперника.

Спочатку Микола Шапаренко відзначився голом, а вже на 80-й хвилині він віддав неймовірну передачу на Романа Яремчука, який ідеально прийняв м'яч, а другим дотиком переправив його у ворота.

За цими моментами дуже емоційно спостерігав головний тренер збірної України. Його переживання потрапили в об'єктиви камер і вони дуже багато говорять про бажання Сергія Реброва перемогти.

Особливо непересічними виявилися емоції наставника "синьо-жовтих" під час другого взяття воріт. Спочатку він дуже гнівно відреагував на закидання Миколи Шапаренка, але вже за декілька секунд був, чи не найщасливішою людиною на планеті.

Це варто побачити та ще раз пережити, адже в той момент усі вболівальники збірної України були трішки Сергієм Ребровим.

Дивіться відео з емоціями Реброва на голи збірної України

. На післяматчевій пресконференції Сергій Ребров розповів, про що говорив з підопічними у роздягальні . Він не кричав на них, а закликав високо пресингувати й це дало свій результат.

Нагадаємо, що в останньому турі групового етапу збірна України зустрінеться з бельгійцями. Матч відбудеться 26 червня та розпочнеться о 19:00.