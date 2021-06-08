Стадіони можуть заповнити повністю

Відтепер дозволено проведення масових заходів без обмежень щодо кількості осіб за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

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Якщо тестів або підтвердження вакцинації немає, спортивні заходи та матчі ігрових видів спорту можуть відбуватися з низкою вимог:

наповненість споруд не більше, як дві третини місць;

дотримання учасниками санітарних та протиепідемічних заходів та щоденний контроль за станом здоров’я учасників.

У закритих приміщеннях або на відкритому повітрі масові заходи дозволяються, якщо розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом, а також за участю не більше однієї особи на 4 квадратних метра.

"Послаблення діятимуть лише в "жовтій" зоні. У "червоній" та "помаранчевій" можливі додаткові обмеження через підвищену захворюваність", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.