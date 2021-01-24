Як Пор'є брутально нокаутував скандального МакГрегора: відео

У ніч з 23 на 24 січня на Бійцівському острові в Абу-Дабі відбувся турнір UFC 257. Дастін Пор'є безжально відправив Конора МакГрегора у нокаут.

Якщо у першому раунді бійці показували рівний бій, то вже на старті другого повною перевагою заволодів американець Дастін Пор'є, пише 24 канал.

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Сенсаційний нокаут

Конор МакГрегор намагався солідно виглядати в октагоні, швидко переміщаючись канвасом, але це все він робив лише у стартовому раунді. У другій п’ятихвилинці ірландець пропустив серію потужних ударів і опинився на настилі. Американець безжально продовжував лупцювати лежачого суперника. Судді вирішив втрутитись у бійку та зупинити її.

Конор лежав на канвасі непорушно поки не прийшов повністю до тями. З носа МакГрегора текла кров. Було видно, як ірландському бійцю складно підійнятись на власні ноги, щоб подякувати супернику та привітати його з перемогою.

Рефері без вагань присудив перемогу технічним нокаутом Пор'є. Ця поразка стала 5-ю для бійця з Ірландії, але першою у кар'єрі за нокаутом. Дастіну ж вдалось взяти реванш за поразку у 2014 році.

До слова, покидав арену МакГрегор за допомогою милиць. Ірландець не міг повністю стати на праву ногу.