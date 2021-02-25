Як перекладина та штанга врятували Шахтар від пропущеного голу від Маккабі: відео

Донецький Шахтар у матчі проти Маккабі в 1/16 фіналу Ліги Європи мало не пропустив гол ув першому таймі. На допомогу "гірникам" прийшов каркас воріт.

На 39-й хвилині матчу за рахунку 0:0 Маккабі здобув право на кутовий. Після його подачі головою пробивав Ернандес. Але м'яч після його удару влучив у перекладину воріт.

До теми Шахтар – Маккабі: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Та першим на добиванні опинився Перец (м'яч просто відлетів до нього). І він з метра пробивав по воротах. Та цього разу м'яч попав у штангу.

Лише після цього захисники Шахтаря винесли м'яч якомога далі від своїх воріт.

Відео моменту з потраплянням в перекладину та штангу

Варто відзначити, що весь цей час воротар "гірників" Анатолій Трубін лише спостерігав, як м'яч літає по його штрафному майданчику.