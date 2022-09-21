Перекладач на пресконференції курйозно переплутав Ярмоленка з Шевченком: кумедне відео

Збірна України взяла участь у традиційні пресконференції пере матчем проти Шотландії у Лізі націй. Головний тренер Олександр Петраков та капітан Андрій Ярмоленко поспілкувались із пресою.

Трішки поплутав зірок збірної

Початок традиційного заходу запам'ятався кумедним інцидентом. Перекладач вирішив пригадати старі та добрі часи, коли володар "Золотого м'яча" виступав та тренував збірну України. Він назвав Андрія Ярмоленка Андрієм Шевченком, повідомляє 24 канал.

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Такий казус розсмішив не лише Ярмоленка, а й усіх присутніх на пресконференції.

Перекладач одразу попросив вибачення та поправив себе.

Ярмоленко став Шевченком: дивіться відео

Поєдинок проти Шотландії буде першим для Ярмоленка за збірну після переходу у чемпіонат ОАЕ.

Нагадаємо, що Шевченко покинув тренерський місток збірної після успішного Євро-2020. У ролі футболіста Андрій Миколайович провів 111 матчів, у яких забив 48 голів.

Матч Ліги націй Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня у Глазго. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Сайт 24 каналу буде вести онлайн-трансляцію поєдинку.

Після трьох зіграних турів Україна з 7 очками лідирує у своїй групі. Шотландія має на один бал менше та йде другою.