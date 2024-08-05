У понеділок, 5 серпня, відбувся фінал зі спортивної гімнастики. Олег Верняєв не втримався на брусі під час виконання "елементу Хейлі" та припустився ще кількох помилок, через що зайняв останню, восьму позицію.

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Коментар Верняєва щодо падіння

Український гімнаст зазначив, що викладався на повну, однак багато деталей зіграли свою роль у його виступі. Зокрема він повідомив, що не встиг змастити бруса.

Навіть не знаю, що сказати, вибачатися чи не вибачатися за свої змагання. Я готувався і, мабуть, викладався трішки більше, аніж міг собі уявити, на всі 105%. Але часу не вистачило, щоб підготуватися так, як би я хотів. Фізично все витримав, сили були, але трішки не встиг повноцінно замазати: раз-раз і дали сигнал, щоб починати працювати. І на місці, де я вдарився ногами, мене не тримало. Але це мої проблеми, я це з'їм і будемо далі думати, що робити,

– розповів Олег.

Він також сказав, що гучна підтримка надихає та допомагає, однак у спорті всяке трапляється.

"Але, на жаль, це спорт, це гімнастика. Таке трапляється. Передусім, хочу привітати Іллю, дуже потужна комбінація. Як танк, молодець. Це дуже важлива медаль для гімнастики, України. Хочу подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що можемо тут бути", – додав Олег Верняєв.

Виступ на Олімпіаді у Лос-Анджелесі

Верняєв пояснив браком часу та підготовки те, що не підвищував складність програми на брусах. Гімнаст хотів трохи ускладнити програму, але вирішив не ризикувати. Також Олег відповів щодо участі в Іграх-2028.

Намагалися всюди підняти складність, але півтора місяця мені не вистачило на це, на жаль. Довелося робити крок уперед, щоб потім відійти трохи назад і вже своє було впевненіше робити. Не знаю, що казати. Хотів би сказати, "до зустрічі у Лос-Анджелесі", але поки що не знаю, що буде далі. Будемо дивитися,

– заявив гімнаст.

Відзначимо, що Олег Верняєв став олімпійським чемпіоном у змаганнях з паралельних брусів у 2016 році в Ріо-де-Жанейро. У тому ж році він також здобув олімпійське "срібло".