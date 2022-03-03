Як не санкції, так допінг: шістьох російських важкоатлетів відсторонили від змагань

Шість російських важкоатлетів відсторонили від спорту. Все через те, що у їхньому організмі виявили заборонені препарати.

Звичайні новини для росіян

Заборонені речовини виявили допінг-пробах спортсменів, які вони здавали ще у 2012 та 2013 роках. Спортсменів повідомили про відкриття проти них проваджень.

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Шість російських атлетів звинувачують у шахрайстві. Серед спортсменів-порушників – 2-разовий чемпіон світу Олександр Іванов, срібний призер Олімпіади-2008 Дмитро Клоков, 4-разова призерка чемпіонатів світу Світлана Царукаєва, 2-разовий призер чемпіонатів світу Апті Аухадов, срібна призерка Олімпіади-2004 Наталія Заболотная, а також чемпіонка Європи Ольга Зубова.

Також до 7 жовтня 2022 року дискваліфікували Фелікса Халібекова. Його звинуватили у вживанні допінгу ще у 2020-му році.

Спортсменів вже повідомили про відкриття проти них проваджень. На разі триває розслідування, на цей період атлети будуть відсторонені від змагань.

Для Росії такі новини, здається, вже є нормою. Через проблеми з допінгом на Олімпіаду-2020 допустили лише двох важкоатлетів з Російської Федерації.