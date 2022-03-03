Обычные новости для россиян

Запрещенные вещества обнаружили допинг-пробы спортсменов, которые они сдавали еще в 2012 и 2013 годах. Спортсмены сообщили об открытии против них производств.

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Шесть российских атлетов обвиняют в мошенничестве. Среди спортсменов-нарушителей – 2-кратный чемпион мира Александр Иванов, серебряный призер Олимпиады-2008 Дмитрий Клоков, 4-кратный призер чемпионатов мира Светлана Царукаева, 2-кратный призер чемпионатов мира Европы Ольга Зубова.

Также до 7 октября 2022 дисквалифицировали Феликса Халибекова. Его обвинили в употреблении допинга еще в 2020 году.

Спортсмены уже сообщили об открытии против них производств. В настоящее время идет расследование, на этот период атлеты будут отстранены от соревнований.

К слову. Для России такие новости, кажется, уже норма. Из-за проблем с допингом на Олимпиаду-2020 допустили только двух тяжеловесов из Российской Федерации.