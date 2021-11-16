Як нападник Англії Кейн "проїхався катком" по Сан-Марино: відео покеру футболіста

Збірна Англії знищила Сан-Марино в останньому турі відбору чемпіонату світу-2022. Чотири із десяти голів "трьох левів" забив Гаррі Кейн.

Його не зупинити

28-річному нападнику Тоттенхема знадобилось 15 хвилин для того, щоб змусити голкіпера Сан-Марино чотири рази виймати м'яч із сітки воріт. Гаррі Кейн оформив покер.

Детальніше Англія вийшла на ЧС-2022, Кейн буде снитись голкіперу Сан-Марино у жахливих снах

Завдяки такій результативності Кейн увірвався у трійку найкращих бомбардирів національної команди. У його гольовому доробку вже 48 м'ячів в офіційних зустрічах. Нападник "шпор" ділить третє місце з Гарі Лінекером. До першої позиції у рейтингу Кейну залишилось забити лише 5 м'ячів. Список очолює колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні – 53 голи. До другого місця, яке посідає Боббі Чарлтон, лише один гол.

Сезоні-2021/2022 доволі результативний для Кейна на клубному рівні. Нападник за 16 зіграних матчів в усіх турнірах забив 7 голів та віддав 2 асисти.

Футболіст "шпор" вже очолив рейтинг найкращих бомбардирів англійської збірної у офіційних матчах. Він обійшов все того ж Вейна Руні ще у матчі 9-го туру кваліфікації, де зіграв проти Албанії. Гаррі оформив хет-трик у ворота суперника та випередив ексфоварда МЮ на два м'ячі – 37 проти 39-ти у Кейна.

Як забивав Кейн

. Збірна Англії розтрощила Сан-Марино, наколотивши супернику 10 голів. Матч завершився з рахунком 0:10. Підопічні Гарета Саутгейта здобули пряму путівку на чемпіонат світу-2022, який прийме Катар.

Розпочав свою гольову феєрію футболіст на 27-й хвилині, реалізувавши пенальті.

Кейн став автором четвертого голу Англії, пробивши з-під захисника.

На 39-й хвилині збірна "трьох левів" знову отримала право на 11-метровий удар. І знову вдало пробив забивний форвард Англії. Відзначимо. що саме Кейн заробив цей удар із 11 метрів. М'яч після удару головою від футболіста знайшов руку суперника. Нападник оформив хет-трик.

Наприкінці першого тайму Кейн забив свій четвертий гол у зустрічі. Форвард майстерно обіграв опікуна та поставив яскраву крапку у першій 45-хвилинці.