Невдале падіння: як Мораес отримав важку травму, яка завадить зіграти на Євро

Нападник збірної України Жуніор Мораес пропустить чемпіонату Європи-2020. Натуралізований бразилець невдало приземлився на тренуванні Шахтаря.

Деталі травми Мораеса

Шахтар у звичайному режимі готувався до матчу 23 туру УПЛ проти Олександрії. Нападник "гірників" Жуніор Мораес отримав серйозну травму після подачі з кутового.

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Форвард невдало приземлившись після того, як пробивав головою після подачі з кутового. Боротьби у цьому епізоді не було, Мораес просто впав на праву ногу і порвав хрестоподібні зв'язки.

Важливо! За попередніми оцінками клубних медиків, відновлення футболіста триватиме близько 6 місяців.

У понеділок, 26 квітня, натуралізований бразилець відправиться на медичне обстеження у Барселону. Через це гравець не допоможе збірній Україні на Євро-2020, а також пропустить початок нового сезону в УПЛ.